Una visión renovadora hacia un pintor renovador, Juan de Roelas

De izquierda a derecha: Casimiro Fernández Linares, de la Diputación de Sevilla; Isidoro Ramos García, alcalde de Olivares; Leticia Ruiz, del Museo del Prado; Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; y el catedrático de Historia del Arte Benito Navarrete

Olivares, municipio cuyo pasado supone una excepcional página a la historia del barroco, celebra este fin de semana –del 3 al 5 de octubre- un seminario internacional dedicado a revisitar y divulgar la obra del pintor flamenco Juan de Roelas, quien falleció en esta localidad de la provincia de Sevilla y está enterrado en la prodigiosa colegiata de Santa María de las Nieves, cuya torre se divisa entre las calles del pueblo.

Juan de Roelas, que desarrolló su obra entre Valladolid, Sevilla y Madrid, fue capellán mayor de la colegiata de Olivares. Su vida por tanto quedó para siempre vinculada a un municipio que, cuatro siglos después de su muerte, reivindica la extraordinaria contribución de este pintor al naturalismo barroco, estilo del que es considerado referente –Velázquez y Murillo lo admiraron-.

El Teatro Municipal de Olivares es el lugar elegido para celebrar este encuentro, un enclave que congrega durante estos días de octubre a una serie de especialistas que tratarán de definir la personal trayectoria de Juan de Roelas. Este seminario cuenta con la dirección de Benito Navarrete, catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid.

Con este congreso internacional, declara Navarrete a este periódico, “se quiere revisitar la figura de Juan de Roelas, y al mismo tiempo rendir un tributo al profesor Enrique Valdivieso, quien en 1978 publicó en Archivo Hispalense su primera monografía y, posteriormente, en el 2008, junto con Ignacio Cano, fue comisario de la exposición en el Museo de Bellas Artes de Sevilla”.

A lo largo del fin de semana, adelanta Navarrate, se pondrá “de relieve”, el carácter innovador de Roelas y también se indagará en los años en los que anduvo entre Valladolid, Madrid y Sevilla, “los puntos fundamentales donde se está desarrollando la pintura”. “Lo que van a hacer los diferentes ponentes es arrojar luz acerca de los aspectos en los que Juan de Roelas innovó”.

El pintor flamenco fue crucial a la hora de superar el manierismo y proponer las bases el naturalismo barroco. Fue por tanto uno de esos maestros, renovadores y pioneros, que resultan decisivos. Ese maestro que contribuye al engranaje de la creación –de la historia de cualquier expresión artística- y propicia la evolución, la transición. Así, Velázquez lo imita. Lo considera un referente. También Zurbarán y Herrera el Viejo. Murillo, por su parte, toma de Roelas “la atmósfera”, reelaborándola desde una estética propia. “Precisamente Valdivieso dedicó una exposición, titulada La época de Murillo: antecedentes y consecuentes de su pintura, donde lo que se trataba era precisamente lo que Roelas, entre otros artistas, aporta a Murillo, y lo que Murillo consigue reelaborando esas aportaciones”, recuerda Navarrete.

Las conferencias del encuentro mantienen, en mayor o medida, un objetivo: construir una mirada renovada acerca de un pintor que a su vez fue un renovador. Aclara Navarrete que, entre los tópicos que rodean a la pintura de Juan de Roelas, prevalece “esa visión que se ha hecho de relacionarlo con Venecia, con el mundo veneciano”. “Esa construcción historiográfica” que señala la influencia de Venecia en ciertos pintores barrocos. “A Roelas se le entiende mucho mejor en clave flamenca”, asegura el catedrático.

Desmitificando lugares comunes y revelando años desconocidos

Leticia Ruiz, en su sesión inaugural del viernes, se ocupó de repasar los diferentes estudiosos que, durante siglos, se han acercado a la obra de Juan de Roelas. Habló de Ceán Bermúdez, de Carl Justi, de Diego Angulo y de Enrique Valdivieso, entre otros. Ruiz destacó la aportación del pintor flamenco al naturalismo barroco. También subrayó la “censura” de Pacheco y diferentes circunstancias de su vida, como que “el padre de Roelas había servido en la corte”. Un dato relevante, añadió la jefa de colección de pintura española del Renacimiento y Primer Naturalismo del Museo del Prado.

El programa del seminario continuará con las ponencias de Fernando Marías, de la Real Academia de la Historia, quien “tratará la relación de Juan de Roelas y Francisco Pacheco”; seguirá con la doctora Marta Cacho Casal, de la Universidad de Cambridge, igualmente profundizando en la relación del pintor flamenco con el suegro de Velázquez. José Fernández López, de la Universidad de Sevilla, disertará acerca de la relación de Roelas y los jesuitas, y Luis Méndez, de la misma institución, indicará la importancia “de la gestualidad en el barroco”. Ignacio Cano, por su parte, explicará por qué Juan de Roelas ha sido un artista clave en la pintura sevillana. Y Peter Cherry, del Trinity College de Dublín, se centrará en un estudio “del natural” del pintor.

Valme Muñoz, directora del Museo de Bellas Artes, “ha estudiado la técnica de Roelas y va a presentar sus conclusiones en torno a varias obras”, adelanta Benito Navarrete, quien también menciona el valioso estudio que presentará Elena Escudero, de la Universidad de Sevilla, revelando “el último periodo de Juan de Roelas, sus últimas voluntades, su testamento”. “Y, finalmente, la conferencia de clausura la llevará a cabo Charlotte Chastel-Rousseau -conservadora de pintura española del Museo del Louvre- junto con Véronique Gerard-Powell, del Centre André-Chastel”. En este cierre se tratará la obra de Juan de Roelas más allá de nuestras fronteras.

Este seminario internacional fue inaugurado por Patricia del Pozo, consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía; Casimiro Fernández Linares, diputado del Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla; Isidoro Ramos García, alcalde de Olivares y Benito Navarrete como director científico del congreso. La organización del congreso cuenta con la siguiente nómina: el Ayuntamiento de Olivares, la Universidad de Sevilla, la Diputación Provincial de Sevilla, el Museo de Bellas Artes, el Archivo histórico Provincial de Sevilla y Asociación Gaspar de Guzmán, Conde Duque de Olivares.