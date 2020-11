En 1º de Democracia... y sin aprobar

Donald Trump

“Stop the count!”.

Hay pocos dirigentes tan denostados como Donald Trump, sobre todo ahora que trata de boicotear las elecciones, pero es evidente que ha prestado un gran servicio a los demás dirigentes políticos occidentales: hacer que todos ellos, por comparación, parezcan demócratas ejemplares.

Santiago Abascal

“El tirano Sánchez instaura la censura. El mentiroso compulsivo pretende erigirse en juez de lo que es verdad y mentira. No podrán quitarnos la libertad para señalarles con el dedo por sus mentiras y responsabilidades criminales en las elecciones, la epidemia y la ruina…”

Bueno, eso de que todos los demás parecen demócratas ejemplares tampoco es exactamente así.

Pablo Echenique

“Que el español sea lengua vehicular se lo inventa el PP en la Lomce (Ley Wert) y lo saca adelante con el rodillo de la mayoría absoluta”.

Definitivamente lo de que todos los demás parezcan demócratas ejemplares es una idea que habrá que descartar. Es claro que muchos tiene más semejanzas con Trump que con demócratas ejemplares. A Echenique le cuesta tanto o más aceptar el peso de la verdad. Pero no, no es un invento, sino el Tribunal Constitucional, intérprete de la Constitución, el que establece que “como principio, el castellano no puede dejar de ser también lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”. A no ser que desde ahora Echenique quede investido como intérprete de la Constitución.

Luz Martínez Seijo

“La derecha en este país, concretamente PP y Cs, con una insistencia obsesiva de atacar y cuestionar el modelo lingüístico que de manera generalizada ha sido apoyada en el Congreso de los Diputados”.

Que Podemos pactase con ERC, con evidente desprecio de los grandes consensos nacionales, está descontado. Podemos tiene una larga trayectoria ideológica que lo sitúa exactamente ahí. Lo que sí es inquietante es lo del PSOE, cuya podemización va a más. Basta constatar que la portavoz del PSOE asume la tesis de que es muy facha establecer la lengua oficial de todos como lengua vehicular en la educación, y sobre todo en una comunidad como Cataluña donde esto ya se incumple sistemáticamente como han constatado los tribunales, y es determinante en el procés independentista (numerosos estudios muestran cómo el independentismo va unido a la comunidad catalanohablante frente a la castellanohablante, y no es casualidad). Después, que si Felipe es un abuelo cebolleta... mientras te rindes a quienes llegaron al poder sosteniendo que la Constitución es “un papelito”.

Isabel Díaz Ayuso

“La curva en la Comunidad de Madrid es el reflejo de la curva de su boca... mustia. Así está la curva en la Comunidad de Madrid”.

Decía Sinatra aquello de “yo no vendo voz, vendo estilo”. El caso es que a Ayuso le sucede lo mismo: más que discurso o ideas, ella lo que ha impuesto es estilo propio. Eso sí, un muy mal estilo. Sólo hay que pensar que su estilista es Miguel Ángel Rodríguez. En fin, un no parar de demócratas ejemplares.

Pablo Iglesias

“El Gobierno de M.Rajoy sueña con un Ministerio de la Verdad. Pretenden erigirse en defensores de la verdad mientras usan RTVE para su propaganda y difunden las fake news de los tabloides de sus amigo”.

La frase es de 2018 pero ha cobrado máxima actualidad. Cambien M.Rajoy por Sánchez, y ahí tienen lo que ahora le reprocha la derecha política y mediática al Gobierno. Incluso encaja lo de los tabloides, ahora que Podemos le ha puesto un chiringuito a Dina Bousselham para difundir fakes. Unos y otros, el anterior Gobierno y éste, deberían entender que frente a la desinformación no se puede crear una plataforma gubernamental sino un órgano independiente. De no ser así, la sospecha de pretender recortar las libertades es inevitable. De momento, esto parece claro: no les preocupa que se controle la información libre, lo que les preocupa es no ser quienes tengan el control.

Juanma Moreno

“El Gobierno del señor Sánchez no quiere asumir su responsabilidad, no quiere asumir desgaste, y eso está llevando a descargar sobre las comunidades, todas absolutamente todas y cada una de las deeisiones” – “Si hay que tomar decisiones, que se tomen ahora y se prepare el terreno para el futuro”.

Las comunidades no pueden instalarse en las responsabilidades del Gobierno, sino en sus propias responsabilidades. Sí, el Gobierno ha descargado el peso sobre ellas en esta ola, por cierto como pedían, pero reservándose el corsé del estado de alarma sin control parlamentario. Este intercambio de papeles –antes quería esto, ahora lo otro– sólo provoca desconcierto, inseguridad y frustración. En todo caso, un gobernante ha de transmitir determinación, no escudarse en la falta de determinación del otro. Toca tomar decisiones. No se puede gestionar con los errores ajenos o con globos sonda, permitiendo que se especule durante días con cábalas desesperadas y que circulen por las cuentas de WhatstApp falsos decretos del BOJA. Gestionar en diferido es peligroso.

Susana Díaz

“Nosotros con mucha sinceridad, lealtad, y generosidad hemos ofrecido nuestra colaboración y votos para esos presupuestos. Pero es que ellos quieren hacerlo con Vox”.

Descartando que la portavoz socialista no entienda la situación, sólo cabe la tesis del cinismo. Va de suyo que el PP pacta con Vox su mayoría. Tal como el PSOE lo hace con Bildu o ERC –por cierto, ¿está de acuerdo Díaz con lo sucedido en la Ley de Educación?– para hacer sus mayorías. La cuestión es, más allá de los movimientos de Cs, qué van a hacer PSOE y PP con el actual bloquismo tensado por los extremos a izquierda y derecha. El PP ha hecho poco en Madrid, y el PSOE, desde los órganos de extracción parlamentaria, no ha hecho nada en Andalucía.

Teresa Rodríguez

"El Partido Socialista tiene particular interés en tener una izquierda sumisa, una izquierda servil, una izquierda que le sirva de muleta, y evitar por todos los medios que pueda haber una alternativa en el ámbito de la izquierda social y política de Andalucía a su gestión de recortes y corrupción en estos cuarenta años”.

En el enredo cada vez más enredado de AA, lo sucedido esta semana en la Mesa del Parlamento tiene mucho de indefinición jurídica, pero también del oportunismo de las demás fuerzas. PP y Cs dudan, porque incluso el PP, como le sucede a Cs, empieza a tener la sombra del transfuguismo en Granada con su ex presidente Sebastián Pérez, que juega con la amenaza de tumbarles la alcaldía; pero el PSOE lo tiene claro empujando para defenestrar a Teresa, con quien Susana Díaz mantiene una hostilidad mutua de alto voltaje. El objetivo, claro, es cambiar el discurso de AA, siempre crítico hacia contra el PSOE por los recortes y corrupción, por la complicidad de Podemos-IU con quien el PSOE cada vez está más mimetizado. Hay que olvidarse de las grandes palabras; esto va de la pelea descarnada por el poder.

Joe Biden

“Podemos ser oponentes, pero no enemigos. Somos americanos”.

Si Trump ha devenido en el espejo esperpéntico de Valle-Inclán con las deformaciones del sistema, por contraste se ha elevado a Joe Biden a los altares como dechado de virtudes. Y su mérito es simplemente no ser Trump y decir un buen puñado de frases obvias y de tópicos aunque ninguna idea de entidad. Pero así está el panorama: con eso ya puede ser suficiente… simplemente con unas frases de 1º de Democracia. Pero tal vez sea donde estemos realmente, o a donde hayamos regresado por el lastre de la partitocracia, el populismo y el nacionalismo.