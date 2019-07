1

Durante la investigación de los ERE, el PSOE sembró la duda sobre la afinidad de la juez Alaya con el PP; incluso con alguna grosería de más. Después el PP, que sin duda había aprendido la lección, ha sembrado la duda sobre la juez Núñez Bolaños y el PSOE. Sí, en la investigación de Alaya hubo suficientes coincidencias entre sus autos y los calendarios electorales como para engrasar la teoría no ya de su hostilidad contra el Partido Socialista gobernante, sino de su connivencia con el PP.

Y en las investigaciones de Bolaños ha habido demasiadas dejaciones como para facilitar la teoría de tener la misión de salvar al PSOE, hasta el punto que el PP llegó a solicitar a la Audiencia que dedujese testimonio por si había incurrido en "desobediencia, prevaricación y retardo malicioso en la administración de Justicia". Éste es un juego peligroso. El discurso de Vuestra juez Bolaños vs vuestra juez Alaya acaba por dar la imagen de tener jueces de partido: Nuestra juez Alaya vs Nuestra juez Bolaños como si fuese un duelo de empleadas al servicio del partido. Y no siempre es fácil creer en la Justicia, pero desde luego PP y PSOE van a lograr que sea sencillamente imposible. Un precio caro a cambio del premio barato de un puñado de votos.

2

Ciudadanos va a necesitar la asistencia de un terapeuta para aceptarse. El ViceMarín ha afirmado esta semana que "Ciudadanos no ha firmado todavía ningún acuerdo con Vox". Lo suyo es de diván. En pocos segundos, claro, las redes hervían con la fotografía de la firma del pacto andaluz de presupuestos. Después, para tratar de minimizar el ruido, o el ridículo, en Ciudadanos aclararon que el acuerdo de los presupuestos fue firmado como Gobierno, no como partido.

En fin, el diagnóstico parece claro: trastorno de identidad disociativo. Claro que esa bipolaridad no engaña a nadie, pero tanto menos cuando en la fotografía de la firma se ven los tres logos de PP, Vox y, sí, Ciudadanos. No un membrete de la Junta, sino el logo de Ciudadanos. En fin, no parece que lo suyo pueda arreglarse simplemente con un libro de autoayuda, lleno de frases de Jorge Bucay o de Paulo Coelho para aprender a aceptarse. Hay que recomendarles como mínimo que lean a Jung, el maestro de la psicología de los complejos: lo que niegas, te somete. Y Ciudadanos ya es esclavo de su incapacidad para aceptar que han pactado con la extrema derecha homófoba.

3

Susana Díaz habla del deterioro de la credibilidad política: "No me sorprende que los políticos sean el segundo problema de España según el CIS. Se están haciendo las cosas para que la gente tenga ese rechazo". Claro que estas cosas tienen más valor en primera persona, no como si el problema fuesen los otros. Esta misma semana a ella le han afeado desde el Gobierno andaluz que culpabilizara a Ciudadanos de los incidentes en el Orgullo.

Susana Díaz incurrió el pecado capital de la adversativa: denunciar el escrache pero atribuir a Ciudadanos que use esa estrategia como relato político. No hay peros ante un escrache. Claro que esto tal vez hiciera a Susana Díaz recordar el escrache que ella sufrió de dirigentes PP en Málaga: Elías Bendodo, a pesar de las imágenes, negó lo evidente y el principal responsable del acoso ahora es vicepresidente de la Diputación. Lo sucedido a Ciudadanos no es aceptable, pero a su portavoz en el Parlamento andaluz alguien sí debería explicarle que se equivoca al creer que las conquistas LGTBI "son de todos". No, hombre, no: ese–partido–con–el-que–Ciudadanos–no–ha–pactado anda haciendo listas negras, sin ir más lejos, y algunos defendieron el matrimonio homosexual pero otros socios suyos se opusieron. Las lecciones hay que medirlas.

Esta misma semana Loles López, secretaria general del PP andaluz, a propósito de Vuestra Jueza Bolaños, sostenía que "somos la única garantía de que se sepa la verdad". Se refiere al PP, el partido que borró 35 veces el disco de Bárcenas y después lo machacó a martillazos. Así a nadie puede sorprenderle, como le sucede a Susana Díaz mientras se suceden los titulares de la ineficacia de su gestión, "que los políticos sean el segundo problema de España según el CIS". Claro que éstos no son un ente difuso, sino ellos mismos, con nombres y apellidos.