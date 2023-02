¿Funciona el ecosistema emprendedor en Sevilla?

El informe GEM 21-221, presentado el 30 de noviembre, ha mostrado un avance en la mayoría de los indicadores de emprendimiento y prácticamente en todas las condiciones del entorno para emprender.

Los expertos consultados en la encuesta (NES) califican de notable la existencia y acceso a la infraestructura física y de servicios, valoran positivamente los parques científicos, así como los programas públicos de fomento del emprendimiento y/o del crecimiento empresarial, en donde se incluye la red de CADE y las aceleradoras cogestionadas entre la Junta de Andalucía y Telefónica (Andalucía Open Future – El Cubo), por un lado, y con Vodafone (Programa Minerva), por otro lado. Asimismo, destacan el fácil acceso a buenos servicios de asesoramiento legal, laboral, contable y fiscal, a buenos proveedores, consultores y subcontratistas, y a buenos servicios bancarios, al igual que a servicios de computación en la nube a precios asequibles.

Sin embargo, los expertos siguen señalando los mismos aspectos a mejorar año tras año. Se repite la transferencia de I+D (Investigación y Desarrollo), las normas sociales y culturales que apoyan el emprendimiento, el apoyo financiero (en su cantidad y en su facilidad de acceso) o la educación y formación emprendedora, principalmente en enseñanza primaria y secundaria. Aparecen también las condiciones poco favorables para las nuevas empresas y en crecimiento en licitaciones o aprovisionamiento públicos, legislación, licencias e impuestos, o la dificultad y los plazos de los trámites burocráticos y legales. Por último, las regulaciones y estímulos para el emprendimiento, los servicios de apoyo a la conciliación familiar y la cultura nacional no ayudan al emprendimiento femenino.

No obstante, no sería justo no reconocer y poner en valor, e incluso aplaudir, la labor que está llevando a cabo el ecosistema emprendedor sevillano, especialmente activo en el último año, con la realización de gran cantidad de actividades. De hecho, los agentes del ecosistema emprendedor de Sevilla colaboran desde hace unos años a través de SVQ Emprende, que aglutina instituciones públicas, organismos privados, universidades, escuelas de negocio, comunidades profesionales, corporaciones, parques tecnológicos, asociaciones empresariales, fundaciones o grupos de inversión. En concreto, realizan reuniones mensuales, en donde se intercambia información sobre actividades y recursos para emprendedores.

Por citar algunos ejemplos de eventos recientes: Andalucía Emprende, fundación pública de la Junta de Andalucía, organizó los días 29 y 30 de noviembre Al-Andalus Innovation Venture, para facilitar la transferencia de la innovación al tejido empresarial andaluz y fomentar la innovación abierta de la mano de las corporates. La Fábrica de Sevilla, iniciativa del Ayuntamiento que trata de impulsar y dar visibilidad al emprendimiento tecnológico presente en la ciudad está organizando múltiples eventos, entre ellos los Startups talks mensuales que comenzaron el 14 de diciembre del pasado año, y que continúan en 2023. El Foro Sevilla Emprendedora, celebrado el 20 de diciembre en el CREA, es un evento que buscaba reunir a grupos de inversión, aceleradoras y otras entidades relacionadas con la innovación y el emprendimiento. O el Foro de Inversores y Startups, que tuvo lugar en la Cámara de Comercio de Sevilla el 20 de enero, en donde se presentó la plataforma e-bazaar.

Las iniciativas del ecosistema emprendedor antes mencionadas son clave, ya que sin financiación los proyectos empresariales no tienen continuidad, y gran parte del esfuerzo realizado por los emprendedores sería inútil. A pesar de estos esfuerzos, no debería ignorarse que sigue siendo un reto para las nuevas empresas encontrar financiación cuando todavía no se llega a una facturación mínima.

Otros agentes del ecosistema contribuyen a través de la educación emprendedora y/o creando cultura emprendedora. La asociación Sevilla Up lleva organizando desde hace años el Startup Weekend, el Startup Week y los Silicon Drinkabouts de los viernes. El programa de emprendimiento Sputnik, que busca formar a jóvenes en nuevas tecnologías y estimular entre ellos la creación de startups, que ya va por su tercera edición. O la Fundación Persán con su proyecto “Aula emprendedora”, que fomenta las competencias emprendedoras entre los jóvenes a través de charlas educativas y dinámicas diversas. Con este mismo fin, ha lanzado el Concurso de Ideas y Productos Mínimos Viables. A esto hay que unir la labor que llevan a cabo las universidades sevillanas para el fomento del emprendimiento. Así este año, por ejemplo, se alcanza la 15ª edición del Concurso UPOemprende. Vinculado también a la universidad, se encuentra el proyecto “De Idea a Producto”, impulsado por Telefónica y la Junta de Andalucía, que ha formado a estudiantes de las diez universidades públicas andaluzas (cuatro de ellas en Sevilla: US, UPO, Loyola y UNIA), y ha premiado a los mejores proyectos empresariales seleccionados.

En el ámbito legislativo, se aprobó a finales de 2022, la Ley 28/2022, de 21 de diciembre, de fomento del ecosistema de las empresas emergentes, más conocida como la ley de startups, y que introduce incentivos fiscales y medidas para la atracción de inversión extrajera y fidelización del talento; que unida a la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, vienen a sumarse a la mejora de las condiciones para emprender.

Por otra parte, la encuesta a población adulta (APS) del Informe GEM muestra una tasa de actividad emprendedora (TAE) en la provincia de Sevilla del 5,7%, siendo aún mayor la tasa de emprendedores potenciales (intención de emprender en tres años) con un 11,5%, estando ambas tasas por encima de los valores para el conjunto de Andalucía y España. Si bien la tasa de empresarios consolidados (más de 42 meses de actividad) representa el 5,6%, que, aunque aumenta ligeramente, se encuentra por debajo de los valores medios alcanzados a nivel andaluz (6,6%) y nacional (7,2%). Además, resulta llamativo que el 64,5% corresponda al llamado emprendimiento por necesidad (es decir, para ganarse la vida, porque el trabajo escasea). Así, parece acertado que el ecosistema esté volcado con las nuevas empresas de base tecnológica o startups, pero serían igualmente deseable más acciones para conseguir la consolidación a largo plazo de esos proyectos empresariales, y al mismo tiempo no descuidar otro tipo de emprendimiento menos tecnológico y escalable, pero que crea empleo, ni tampoco los sectores con un horizonte temporal de inversión más amplio, como es el caso de la biotecnología.

Con respecto al análisis territorial en la provincia de Sevilla, el Informe GEM revela que las tasas de emprendimiento están relacionadas directamente con el tamaño de los municipios y su proximidad a Sevilla capital. Como consecuencia, sería conveniente facilitar las comunicaciones entre las poblaciones de la provincia y su capital, pero también las de otras ciudades con Sevilla como capital de Andalucía. Así, resulta incomprensible que todavía alguna compañía de autobuses de línea interprovincial siga con los horarios reducidos impuestos por el Covid (con un viaje diario en vez de los tres al día de antes) o trenes relativamente caros si no se viaja con mucha frecuencia (casi 30 euros un billete de ida desde Sevilla a un pueblo de una provincia limítrofe, y más de 55 euros el ida y vuelta).

Evidentemente, si queremos incrementar la movilidad e impulsar el desarrollo de los núcleos rurales, se debe hacer más accesible el transporte público interurbano, sobre todo en los momentos actuales en que el automóvil supone un coste considerable.

¿Entonces se puede decir que el ecosistema emprendedor lo está haciendo bien? Se podría afirmar que se están dando pasos en la dirección correcta, facilitando el camino y dando visibilidad a los emprendedores, aunque hay que tener en cuenta que los resultados no se van a ver de forma inmediata, sino más a largo plazo. Ahora, por ejemplo, estamos siendo testigos de la buena marcha de las startups que empezaron hace algunos años, como CoverManager, Galgus, OpenWebinars, Kampaoh, Odders Lab (Oblumi), etc. Como conclusión, los agentes del ecosistema deben seguir confiando en que sus esfuerzos darán su fruto, y seguir construyendo juntos.