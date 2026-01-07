Unai Simón vs. Joan García junto al Mar Rojo

Dos platos fuertes para paliar la resaca navideña y con muchas connotaciones, algunas ciertamente morbosas. Será en la otra punta del mundo, junto al Mar Rojo, cuando se libre el título de supercampeón de España. Lejos de las respectivas aficiones y por obra y gracia del petrodólar, los cuatro mejores del pasado curso se juegan el laurel máximo, pero vayamos a eso de las notas morbosas.

Por ejemplo, las de hoy. Una es la nueva confrontación entre esos revoltosos amiguetes que son Lamine y Nico y que tanto laboraron para coincidir bajo la misma camiseta, la azulgrana del Barça. Pero el morbo máximo será el de ese duelo en la cumbre entre dos porteros. Por un lado, el inamovible guardameta de la selección y por otro vemos al sensacional arquero que el Barça le birló al eterno rival y que, partido a partido, paradón tras paradón, exige a gritos la portería del equipo nacional.

Unai Simón o Joan García, esa es la cuestión, patata caliente para el seleccionador y que esta noche se ven las caras en tierra extraña. Habría que remontarse a cuando Luis Aragonés tomó la sublime decisión de prescindir de Raúl para encontrar un clamor como el de hoy con ambos guardametas. De la Fuente tiene a tres porteros inamovibles en su devocionario, pero el catalán no sé qué le queda por hacer para entrar en esa lista de predilecciones. Hoy, al otro lado del mundo y con la resaca del partidazo de García en el derbi, duelo entrambos.