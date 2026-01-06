Otro récord del Íbex

Los principales índices europeos cerraron con ascensos generalizados en una sesión en la que la mayoría de los índices europeos han vuelto a hacer máximos. Destacamos especialmente la subida del Íbex 35 de un 0,7% que continúa igual de fuerte que como finalizó, los ojos de los inversores se sitúan en Repsol debido a los acontecimientos de este fin de semana en Venezuela, y debido, también, a la gran cantidad de yacimientos de petróleo y gas que tiene en el país. Por su parte, el Euro Stoxx 50 subió un 1,3% y el CAC 40 francés un 0,2%.

En España, el Íbex 35 marcó un nuevo máximo y cerró por encima de los 17.500 puntos, concretamente en los 17.614,40 puntos. Destacamos dentro del parqué madrileño la subida de Indra de un 9%, seguido de Repsol que subió un 2% puesto que Venezuela es el segundo país en reservas para Repsol, únicamente por detrás, de EEUU, donde suma 753 millones de barriles de petróleo (Mbep).

En Europa, destacamos la subida de ASML (+6,7%) e Infineon (+4,3%), así como del sector industrial europeo. El sector del automóvil comenzó el año de forma negativa con descensos cercanos al 2%, los peores valores del Euro Stoxx 50 fueron Volskwagen (-2,9%) y BMW (-2,8%).