García Page, primera voz discordante

Tiene 54 años y no hay político en activo con su currículum: concejal de Toledo, diputado de las Cortes manchegas, senador, consejero de Obras Públicas de la Junta de Castilla-La Mancha y, después, consejero de Bienestar Social, de Presidencia y portavoz, vicepresidente, alcalde de Toledo y presidente del Gobierno regional.

Currículum que da mil vueltas al del presidente de Gobierno, que cuando logró la Secretaría del partido por obra y gracia de José Blanco, sólo podía presumir de asistente de una eurodiputada, Barbara Durkhop, de Carlos Westendorp en Sarajevo, parlamentario de la Asamblea de Madrid, concejal madrileño y diputado en el Congreso, por sustitución, desde hacía tres o cuatro meses. Ni una hora en un cargo de gestión.

Se han levantado voces –pocas– por las críticas de Emiliano García Page a cómo está llevando Pedro Sánchez el Gobierno, y cualquiera que conozca mínimamente la actualidad española sabe que el líder manchego está cargado de razón. Sánchez es hoy el principal lastre del partido para ganar elecciones, y la práctica totalidad de las personas que cuentan con una trayectoria más solvente en el PSOE están en sintonía con lo que piensa García Page, aunque se guardan de decirlo públicamente por perder el cargo que ocupan o por una mal entendida lealtad a las siglas.

Page se ha criado políticamente con José Bono y, como él, es más moderado que la mayoría de los dirigentes socialistas, defensor sin complejos de la españolidad y todo aquello que se identifica con España. Ha sido acusado en varias ocasiones, al expresarse contrario a las cesiones del Gobierno a Podemos, Bildu y los independentistas, de tener el corazón más cerca del PP que de su partido. Page siempre responde lo mismo ante las acusaciones: es coherente con sus principios, al defenderlos ha contado con el apoyo mayoritario de los manchegos, que le han dado sus votos en múltiples citas electorales.

Siempre ha estado en el PSOE, pero nadie le puede exigir que calle que cuando considera que algunos de sus dirigentes, o el secretario general aunque sea presidente del Gobierno, toma decisiones que considera perjudiciales para España y para la familia socialista. Lo que ocurre es que lo hace a cara descubierta, públicamente, como hizo cuando Zapatero era presidente, con Bono de ministro de Defensa, y Page consideró que estaba tomando una deriva que no le parecía apropiado.

Esta semana se ha convertido en el primer dirigente socialista que ha levantado la voz contra Pedro Sánchez –en privado no es el único– con sus polémicas declaraciones en El Mundo. Lo han acusado de no haber expresado su opinión en la reunión que mantuvo en Zaragoza el Comité Político Federal. Lo hizo, aunque probablemente con menos virulencia que al periodista Jorge Bustos.

Page cargaba las tintas contra los "compañeros" de Sánchez –no los llamaba socios, sino compañeros–, que son los que están provocando el desafecto hacia el PSOE. Y daba la cara por Feijóo, afirmando que lo conoce bien desde hace años y que en ningún caso lo considera un "insolvente", como le llaman desde el Ejecutivo. No han faltado voces del sanchismo que han tratado de descalificar al presidente manchego colocándolo ya como afín al PP.

Servilismo y lealtad

Sus declaraciones han sido un torpedo en la línea de flotación del PSOE. Por lo que dijo, por los silencios de personas que se pensaban que iban a salir en su defensa, y por el paso adelante de otros, entre ellos Fernández Vara.

Éste, buen amigo de Page, que como él defendió abiertamente a Susana Díaz frente a Sánchez en el proceso de primarias para la Secretaría General, y que una vez que ganó Sánchez dijo que había que aceptar con lealtad el resultado, ha sido duro con Page por sus declaraciones. Las ha considerado "injustas" para el jefe del Ejecutivo, y le recordó que él también había llegado a un pacto con Podemos para apoyar a Page como presidente cuando en las elecciones anteriores no alcanzó la mayoría suficiente.

Desde el entorno del manchego han recordado al presidente de Extremadura que efectivamente se produjo ese pacto para impedir así un Gobierno del PP, pero que a lo largo de la legislatura el presidente no tomó en consideración ninguna de las exigencias que le presentaba Podemos, lo que provocó que en la siguiente cita electoral Page lograra mayoría absoluta y esté gobernando sin ninguna clase de ataduras.

Desde su Gobierno defiende no sólo la marca España en toda su amplitud, sin escatimar el uso de la bandera y el himno, sino que para él es prioridad la defensa de los manchegos, tanto en el plano económico como político. Como hacía Bono, de cuyo Gobierno formó parte en varias consejerías. Por ejemplo, estos días Page se ha posicionado absolutamente en contra de las leyes que afectan directamente a la caza, no sólo por convicción y porque considera que se analiza la caza desde la demagogia y el desconocimiento, sino también porque es una de las principales fuentes de riqueza para los manchegos.

Por otra parte, desde siempre ha sido muy activo en bloquear cualquier iniciativa que pueda perjudicar mínimamente el suministro del agua a su región, lo que le ha granjeado polémicas históricas con los gobiernos de otras regiones, incluso con las gobernadas por socialistas, como ocurre ahora con Valencia.

La unidad del PSOE

Emiliano García Page ha dado un golpe sobre un tablero y ha descolocado las fichas.

Han salido inmediatamente a la palestra Vara y algunos ministros para criticarle, sobre todo la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, manchega que las voces viperinas consideran que es la persona en la que piensa Sánchez para que algún día sea candidata a la Junta manchega. Buena amiga de Page, sin embargo en esta ocasión ha roto una lanza a favor de Sánchez, lo que no ha extrañado porque en la nueva hornada de ministras a las que Sánchez incorporó a su equipo hace un año, hay tanto servilismo que provoca incomodidad. Y, entre los más veteranos que eran capaces de marcar distancia con algunas de las iniciativas del gobierno, sobre todo las impuestas por Podemos o por los socios parlamentarios, también se está viendo un giro claro a favor del sanchismo, con apenas voces que mantengan sus posiciones de siempre. Por no decir que sólo hay una, la de Luis Planas, el ministro de Agricultura.

El primero que sabe que el tablero está revuelto, incluso con algunas fichas por el suelo, es Sánchez, que ha acudido a arreglar el entuerto, o a intentar arreglarlo, con la estrategia habitual en las semanas últimas: los sondeos ni siquiera marcan tendencia, porque este verano ha cambiado la situación, el PSOE gana terreno mientras el PP se ha estabilizado y él no contempla la posibilidad de perder las elecciones. En Nueva York, no dudó en declarar que "nunca he visto al PSOE tan unido".

Si él lo dice...