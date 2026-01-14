Posibilidad de otro paso adelante

Llega el Betis a los octavos de Copa con la enfermería repleta y los ánimos incomprensiblemente bajos tras caer en el Bernabéu y sólo empatar en el campo del colista. Esos empates de visitante que tanto se celebraban cuando los tres puntos por ganar no se habían instaurado son ahora acogidos con tibieza.

Junto a esto, la eliminatoria a una sola bala con el Elche se presenta como ocasión pintiparada para lograr objetivos. Curiosamente, este todo o nada copero se dilucida contra el equipo de un socio del Betis, ese Éder Sarabia que va escalando posiciones rumbo a lo más encopetado del escalafón de entrenadores. El hijo del gran Manu se está confirmando como un diseñador de equipos de autor, pues no cabe duda de que el Elche es el equipo que más personalidad muestra de cuantos no viven al sol de la elite.

Y espera un Betis que vive una situación de exigencia que sólo sirve para generar dudas sobre cuanto se mueve en sus entrañas. Se ha cubierto la mitad del campeonato con un número de puntos capaces de lograr lo mejor de cuanto se desea, clasificado con brillo en Europa y recibiendo al Elche con la lógica vitola de favorito. Así las cosas, en la calle no se está conforme con la trayectoria y eso de haber perdido sólo una vez como viajero al parecer ya no cotiza al alza. Hay quien ve lo de entrar en Champions como una obligación ineludible, las vueltas que da la vida... En fin que hoy está a mano dar otro paso adelante, uno más.