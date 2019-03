Limpieza de cara

Cuán divertido debe ser limpiar plata en algunas hermandades! ¡No alcanzo a imaginarlo! ¡Qué cantidad de chicos jóvenes asisten! En ocasiones me pregunto dónde está el machismo en las cofradías, con la de mozos bisoños que se presentan a fregar el ajuar de los titulares. Nadie diría que, después del concienzudo esfuerzo con el que van a abrillantar los varales, no se almidonan sus propias camisas.

Es incalculable el patrimonio inmaterial que suponen los refranes, pues no es oro todo lo que reluce y, en este caso, ni siquiera es plata lo que refulge.

Resulta vergonzoso, abyecto y cuasi indigno, que una web oficial de una hermandad adorne el anuncio de su limpieza de plata con una imagen que es, cuanto menos, indecorosa. En ella se puede ver un conjunto de "jóvenes" (vamos a hacernos un Puigdemont y a saltarnos la normativa de la UE que cierra la juventud en los 25 años) con cubiletes de plástico entre las manos y sosteniendo recipientes colmados de jugo de cebada. Les prometo que no he conocido nunca a nadie de mi entorno, salvo a mi difunta abuela, que beba tónica a secas.

No pretendo juzgar a nadie por aquello que decida ingerir, pero no negaré que la web de una corporación no es el mejor lugar para ilustrar, de esta forma, un acto tan solemne como es la limpieza de los bienes de una hermandad.

Como aficionada a la fotografía, me consta que las imágenes son sencillamente un segmento de la realidad. Un detalle que, por algún motivo, se decide resaltar de un entorno.

Quiero reconocer a las personas que se acercan a hacer aquello para lo que han sido llamadas. A quienes saben que ese festín viene después de trabajar por y para la hermandad, a los que hacen posible que estas campañas salgan adelante y acicalan la plata como Dios y su Madre se merecen.

Sin ellos, muchos no podrían ir allí a "echar el rato" limpiando el metal que guarda la Cruz… del Campo.

Más que una limpieza de plata, lo que en algunas ocasiones se precisa es un lavado de cara(s).