Galerías de arte

Queridas, y queridos, lectoras y lectores: Tengo un balcón en la calle Sierpes. ¿Quieren ser ya mis amigos? ¿Invitarme a su caseta? ¿Regalarme alguna caja de buen vino de la Rioja? ¡Cuantísimos intentos por socializar en ciertas esferas me habría ahorrado con este comentario! ¡Qué de Betis-Sevilla habría podido ver en palco! ¡Y con cerveza incluida! Parece que, cuando una pronuncia su apellido en estas fechas, o por casualidad alguien se refiere al emplazamiento de su residencia, cae una mejor que los buñuelos a las seis de la mañana.

Bienvenidos a Casa Calvillo, bar fundado en 1932 que reabre sus puertas cada Domingo de Ramos por ser Semana Santa. Bueno, y por lo menos aquí había un restaurante, los balcones vecinos son comercios textiles o viviendas particulares. Ni imaginarme quiero el trajín que aquello debe suponer.

Pensarán ustedes que menudo problema debe ser tener una vista privilegiada de las cofradías, pero vista hay poca y privilegiada te puedes considerar si ves algo.

En un balcón, como a un palco, se invita a amigos, a allegados, a cofrades… Con la intención, o al menos a nivel personal, de compartir esta semana con ellos. Por favor, les ruego que, si ustedes no admiran este Arte, si no diferencian unas cornetas de una agrupación, si no sabe que "el vestido de la Virgen" se llama saya, si no conocen que un misterio no es lo mismo que un palio o ni siquiera sabe qué cofradía va a ver (y todo esto que relato son casos reales) absténgase de frecuentar galerías ajenas. A los que habitan en esa casa también les gustaría disfrutar de sus vistas.

Sean bienvenidos si quieren ver su cofradía cerca, si buscan un descanso entre el ajetreo de las calles, si aman esta semana, si respeta donde viene.

Y, si no lo hace, al menos, traiga una bandeja de torrijas bajo el brazo. Con algo tendremos que empujar(le) su presencia.