ESTA semana la capital hispalense se ha puesto en el foco de la actualidad con su primera jornada internacional Sevilla City One, Metrópolis del Sur de Europa. Son muchas las virtudes y bondades que se han contado en este evento que, uno, que proviene de la capital de España y trabaja en un canal internacional de noticias, desconocía en gran medida.

¿A qué se debe este desconocimiento y falta de información sobre la proyección de Sevilla y su potencial de cara al futuro? ¿Por qué cuando se habla de la Cartuja a uno se le asocia la idea de un páramo cuando la realidad es completamente distinta? El Parque Científico y Tecnológico Cartuja de Sevilla se ha convertido, en un estandarte del emprendimiento, la innovación y la creación de empleo, con una facturación de casi 4.500 millones de euros.

O cuando te cuentan en el Cubo, el espacio acelerador de Startups, algunos de las grandes proyectos que allí se cuecen ¿por qué se le pone al que suscribe cara asombrada tipo emoji? O cuando acudes al puerto y te explican de primera mano los planes de futuro para integrarlo en la vida de la ciudad, conservando la arquitectura de los tinglados y haciendo del muelle un lugar de acogida a cruceros turísticos ¿no es para quitarse el sombrero, rascarse la cabeza y preguntarse de dónde ha salido todo esto de lo que hasta ahora no tenías noticia?

Entono el mea culpa en cierto modo por haber estado tiempo sin volver a esta mágica ciudad; también se me puede atribuir como a muchos el Madrid centrismo y valorar más lo de fuera de nuestro país que lo dentro; pero, creo, que la mayor responsabilidad es la falta de comunicación. Sevilla tiene un color especial pero, hasta ahora, una comunicación deficiente; no se ha sabido vender y, hoy por hoy, por muy bueno que seas, si no lo comunicas no existes.

Otras ciudades con menos relumbrón lo han hecho mejor y han sabido posicionar su marca en el mercado internacional. Ahora es el momento para esta Sevilla de proyección internacional. Es el momento de vender su marca, de construir un relato consistente que atraiga el capital y el turismo internacional. No vale con decir que “tenemos un buen clima”, como me comentó un directivo de las más de 70 empresas que participan en Sevilla City One. Es hora de dar argumentos más contundentes, de explicar de forma coherente y bien estructurado el plan de futuro, con todas las empresas y organizaciones público y privadas a una. Nada de que cada una hable de su libro, como ocurrió en algunos momentos en la jornada, No se trata de que nadie destaque sobre los demás, sino de que sobresalga el perfil de la ciudad. Las administraciones públicas juegan un papel importante y deben involucrarse con recursos e influencia política en esta iniciativa. Porque es un win-to-win: si gana Sevilla, ganan todos y la prosperidad y el crecimiento llegarán a todo el mundo.

Esta vez Sevilla City One se ha celebrado en la ciudad. Ahora, es necesario llevar la ciudad a otros lugares del mundo, en especial a otros países europeos para dar a conocer su realidad y convertirse en la metrópolis del sur de Europa. El plan pasa por acudir a los principales eventos europeos, ferias, exposiciones y congresos para difundir su imagen y hacer mucho branding. Conceptos como la sostenibilidad, innovación, progreso, movilidad sostenible, neutralidad climática… deben destacar en el mensaje. No en vano la Unión Europea eligió recientemente a Sevilla en la misión para lograr la neutralidad climática antes de 2030 convirtiéndose en referente en sostenibilidad, lucha contra el cambio climático y movilidad sostenible. También se han de aprovechar eventos en Sevilla como la próxima cumbre europea del espacio que se celebrará el 7 de noviembre con la participación de más de 40 países. La ciudad hispalense alberga el único parque tecnológico de España y de Europa dedicado exclusivamente a la industria aeroespacial y es uno de los tres grandes polos aeroespaciales de Europa junto con Toulouse y Hamburgo.

Para ello, se necesitan recursos. Muchos de los participantes en la jornada clamaban por una mayor implicación por parte de la Junta de Andalucía. Me consta que, tras el exitoso evento, está habiendo contactos para una mayor participación pública. Solo en el desarrollo de la ciudad se estiman inversiones en unos 5.000 millones de euros.

Si Sevilla quiere convertirse en el referente del sur de Europa, la ciudad va a necesitar del concurso de todos para difundir su imagen en el mundo. Hay buenos mimbres, lo único que falta es llenarlos de contenido y poner a la ciudad en el centro de la información. La máxima de “no news is good news”, en este caso es lo contrario “news is good news”