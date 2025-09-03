Alexis y Amrabat, las sorpresas

Dentro del tobogán de sensaciones que produjo el cierre de mercado y obviando el terremoto formado en torno al desenlace final con Antony, hay dos fichajes que destacan sobre el resto de cuantos se formalizaron en ese lunes de frenesí y miocardios desatados. Fueron los de Alexis Sánchez para el Sevilla y el de Sofyan Amrabat como nuevo jugador bético. Obviando al brasileño, tanto el chileno como el holandés son dos fichajes de prestigio, aunque la edad del primero pueda poner en cuarentena su fichaje. Claro que en su plenitud no estaría siendo económicamente asequible para este Sevilla de hogaño.

Alexis es el gol que debe cubrir los que ya no hará Lukébakio, mientras que Amrabat debe contribuir con su oficio, su fuerza y su carácter a compensar la ausencia de Johnny Cardoso. Fue esta noticia la gran sorpresa de la noche y con el paso de las horas fue ganando adhesiones béticas por las cosas que pasaron en la recta final del fichaje. Ya se sabe que el cainismo hispalense se retroalimenta de lances como éste.

Y viendo cómo se han desarrollado los acontecimientos en el Betis, se echa en falta un delantero que garantice quince goles como mínimo, a la vez que haber blindado el flanco izquierdo de la defensa tampoco hubiera sobrado. Pero lo hecho en esta apertura de mercado puede considerarse positivo aunque duela el traspaso de Lukébakio. Ahora a desear que las expectativas se cumplan.