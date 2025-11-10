Anticipo de la Navidad

Todavía sin superar el ecuador de este mes de difuntos, ya se preparan las calles para esa explosión de vida que es la Navidad. Con el televisado baño de fervor al conjuro de las imágenes del Museo nos llamó la atención cómo el mobiliario navideño ya está instalado. Ya están las principales arterias del centro con sus adornos navideños y eso que la bondad del tiempo, estas temperaturas tan magníficas que nos ha traído noviembre, hacen que parezcan anacrónicos dichos motivos ornamentales y que sólo están a falta del villancico monocorde que ya mismo nos acosará desde el Duque a la Plaza Nueva y volver. Hace ya unos días que cuadrillas de operarios andan encaramados para que el techo del centro, ese entresuelo que se ubica a medio camino entre el cielo y la Tierra, sea puramente navideño sin mezcla exógena alguna. Hay que ver cómo corre el tiempo, cómo pasan las horas y estos meses que, como ahora noviembre, son capaces de dejarse colonizar para, siendo de difuntos, hacerse nacimiento.