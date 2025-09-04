Arranca la carrera hacia el Mundial 2026

Tras la tempestad del tiempo de fichajes, con esa carrera desenfrenada de última hora, llega la pausa que supone para el aficionado el parón liguero. Y arranca esta noche el equipo nacional hacia ese atípico Mundial de 2026 con sedes repartidas por toda Norteamérica. Siempre el maldito parné como argumento, la carrera para un lugar al sol de la mayor competición futbolística empieza hoy en Sofía con el plus de riesgo que supone hacerlo a las puertas de esa guerra que sufre Ucrania.

Será en el Vasil Levski, que es el estadio nacional de los búlgaros y sede del Levski Sofía. Y llegando a este punto no está de más recordar que en ese campo es en el que un servidor vio una brillante exhibición del Sevilla. Era finales de septiembre de 1982 y ya llevaba casi un año en el banquillo Manolo Cardo. Partidazo redondo de un Sevilla que ya había ganado en la ida 3-1, pero que superó con creces el 0-3 de Sofía con goles de Magdaleno, Santi y Juan Carlos. Y dato importante es que Enrique Montero disputó sus primeros minutos tras su gravísima lesión en el trofeo Carranza del año anterior, el de 1981.

Nuevamente a la palestra el estadio Vasil Levski y ahí el grupo que aglutina Luis de la Fuente emprende la marcha para una plaza mundialista. Un lugar de buen recuerdo para el fútbol español y que debe ser plataforma de lanzamiento para ese equipo que maneja Pedri y que cuenta con dos demonios como Lamine y Nico Williams en los costados. Todo saldrá bien, esperamos.