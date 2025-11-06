Avances pese al inicio bajista

Los principales índices europeos comenzaron en negativo ante las exigentes valoraciones, pero repuntaron tras la publicación de un buen dato de empleo en EEUU.

El Íbex 35 cerró con una subida del 0,4%, el FTSE 100 fue el índice que más avanzó en Europa con un 0,6% y el Euro Stoxx 50 ascendió un 0,2%.

En el selectivo español destacó la subida del 1,18% de Inditex. La mayor subida correspondió a Amadeus, el 1,97 %; Grifols A presidió las caídas con un descenso del 3,24 %.

Las acciones tecnológicas siguieron retrocediendo a nivel global, con el mercado ponderando su preocupación por las exigentes valoraciones en las empresas que más han subido ante el auge de la inteligencia artificial.

Según ADP Research, las nóminas estadounidenses del sector privado aumentaron en 42.000 puestos, tras una revisión a la baja del mes anterior de 29.000 empleos, indicando cierta estabilización del mercado laboral después de dos meses consecutivos de descensos.

Para la Red, la probabilidad de que realice un recorte de tipos de 25 pb en diciembre se ha moderado de un 95% hace una semana a un 60%, y podría realizarse en enero.