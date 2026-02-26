La banca lidera las subidas

La ventana
Luis Carlos Peris
Transición manipulada
Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma positiva, con el sector financiero liderando las subidas. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1,6% liderado por Acciona y el sector bancario. El CAC 40 francés aumentó un 0,5%, por debajo del resto de índices debido al descenso de Pernod Ricard (-7,9%). En Europa destacamos las subidas del sector tecnológico, con Adyen (+3,3%) y Flutter Entertainment (+2,8%) liderando las subidas del Euro Stoxx 50 (+0,9%).
En España, la jornada estuvo liderada por Acciona (+8,3%) después de que su participada Nordex presentará resultados anuales y superasen notablemente las expectativas, mejorando su margen ebitda del 4,9% hasta el 12,1% y sus ventas crecieran un 16%. Las acciones de Nordex subieron un 18% en el mercado alemán y llevaron a Acciona a liderar al Íbex 35. En Europa, conocimos los resultados de Diageo, empresa de bebidas espirituosas que continúa notando la caída de demanda en Europa y EEUU, donde el cambio estructural en el comportamiento de la gente joven respecto al alcohol está perjudicando notablemente no solo al sector de bebidas, sino también al del vidrio, con Vidrala o Verallia con caídas notables.
