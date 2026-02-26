La banca lidera las subidas

Los principales índices europeos cerraron la sesión de forma positiva, con el sector financiero liderando las subidas. El Íbex 35 cerró con un aumento del 1,6% liderado por Acciona y el sector bancario. El CAC 40 francés aumentó un 0,5%, por debajo del resto de índices debido al descenso de Pernod Ricard (-7,9%). En Europa destacamos las subidas del sector tecnológico, con Adyen (+3,3%) y Flutter Entertainment (+2,8%) liderando las subidas del Euro Stoxx 50 (+0,9%).

En España, la jornada estuvo liderada por Acciona (+8,3%) después de que su participada Nordex presentará resultados anuales y superasen notablemente las expectativas, mejorando su margen ebitda del 4,9% hasta el 12,1% y sus ventas crecieran un 16%. Las acciones de Nordex subieron un 18% en el mercado alemán y llevaron a Acciona a liderar al Íbex 35. En Europa, conocimos los resultados de Diageo, empresa de bebidas espirituosas que continúa notando la caída de demanda en Europa y EEUU, donde el cambio estructural en el comportamiento de la gente joven respecto al alcohol está perjudicando notablemente no solo al sector de bebidas, sino también al del vidrio, con Vidrala o Verallia con caídas notables.