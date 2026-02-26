Transición manipulada

Estamos inmersos en una vorágine perniciosa por la que el escándalo de hoy tapa al de ayer y así vamos vivaqueando mucho peor que bien. Casi un año después del gran apagón y al mes y pico del drama de Adamuz, las causas son meras suposiciones sin que se aclaren. O sea que de transparencia cero al cociente, por lo que no se comprende cómo se habla de alarde de transparencia por el hecho de desclasificar lo que permaneció oculto del 23-F. Me parece perfecto que se sepa todo cuanto originó un drama que terminó en sainete con un tricornio bigotudo dándole tiros al techo del Congreso. Este pobre pueblo convertido en macabro polichinela tiene derecho a saber, pero también debe conocer cuáles son las causas que dificultan el día a día. Han pasado cuarentaicinco años y está bien que se intente aclarar hasta el último detalle, pero a ver qué lectura se le da al suceso que pudo cambiar un rumbo que parecía el adecuado y que ahora se intenta tergivesar manipulando una transición modélica.