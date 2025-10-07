Bingo del fútbol según Sevilla

Hacía una buena cantidad de lunas que el fútbol según Sevilla no cantaba un bingo como el de este domingo. Jornada redonda bajo el implacable termómetro del tardoverano que padecemos. Espectacular triunfo del Sevilla para quitarse de encima su mala historia con el Barça y firmeza del Betis en Cornellá venciendo obstáculos por doquier, mayormente arbitrales. Observando la cronología hay que resaltar cómo Matías Almeyda le ha dado la vuelta a la situación como un calcetín y siguiendo el debido orden debemos constatar la jerarquía de la tropa que ordena Manuel Pellegrini.

Bajo un calor africano, en Nervión apareció el Sevilla de las visitas. Presionando con el fanatismo de quienes defienden la frontera y cogiéndole las vueltas a un sistema defensivo suicida, el primer tiempo ya pudo acabar con una goleada estrepitosa. Luego, si el polaco Lewandowski no falla el penalti quizá estaríamos hablando de otra cosa, pero el feliz final hasta evitó los habituales improperios al palco.

Y mientras en Nervión seguía la fiesta, el Betis ganó un partido que tuvo perdido durante un buen rato y en el que hasta pudo dejarse dos puntos si Pau López no evita la faena que entre árbitro y VAR le jugaron con el tiempo más que cumplido. Domingo redondo este primero del mes de octubre y sólo dos puntos separa a ambos, por lo que al parón se va con el ánimo por las nubes en la esperanza de un curso más que agradable. ¿Desde cuándo no un domingo así?