De la cautela a los avances

Los principales índices europeos tuvieron una sesión de menos a más, después de que Trump afirmara en Davos que EEUU no quiere utilizar una fuerza excesiva para hacerse con Groenlandia, sino que quiere adherir el territorio danés mediante el diálogo.

El Íbex 35 cerró con una subida del 0,1%, mientras que el Euro Stoxx 50 se dejó un 0,2%, con los sectores cíclicos en verde.

Por su parte, las empresas estadounidenses de pequeña capitalización superaron al S&P 500 por decimotercer día consecutivo.

En el plano empresarial, las ventas en tiendas comparables de Burberry crecieron un 3% en el último trimestre del año, con un aumento del 6% en las ventas en China, gracias a la demanda de los clientes de la llamada generación Z.

Además, la Agencia Internacional de la Energía ha aumentado las previsiones de crecimiento de la demanda mundial de petróleo para 2026, recortando el exceso de oferta previsto. De este modo, espera un aumento del consumo mundial de petróleo de 930.000 barriles diarios este año. Así, los futuros del petróleo cayeron un 18% en 2025, la mayor caída desde la pandemia de 2020, en medio del aumento de la producción de la alianza OPEP+.