Cita clave en la tierra de Alejandro

Con más ausencias que nunca y los ánimos por las nubes tras el partidazo con el Villarreal, el Betis acude a Salónica con la intención de evitar el cáliz de una eliminatoria extra. Escenario inhóspito el que le espera, ya que la hinchada tesalonicense es una de las más cálidas del concierto continental. Y. además, el llamarse Tumba ayuda a su poder intimidatorio.

Tumba significa Túmulo y en esa zona de Salónica se situaba la tumba de Filipo, el padre de Alejando Magno, hijo preclaro de la ciudad. Pues en ese recinto tiene el Betis la ocasión de poner un pie en la fase de eliminatorias de esta Europa League. Su rival, el PAOK, es el actual líder de la Liga helena, y está dirigido por el rumano Razvan Lucescu, hijo del reputado Mircea Lucescu.

Clasificado en cuarta posición, a falta de seis puntos por disputar, el Betis sólo se halla dos puntos arriba de Stuttgart y Roma, que son los que marcan la zona de la tabla que obliga a librar el molesto play off. Por ello, el partido de esta tarde en la capital de la Macedonia Central parte con el sello de importantísimo.

Y para dicha cita, Pellegrini ha tenido que tirar de un puñado de canteranos, ya que a las bajas conocidas se unieron Antony y Riquelme. Y una de las dudas estriba en qué portero será el que juegue, estando en todas las apuestas el nombre de Pau López, ausente del equipo desde el partido con el Atlético de Madrid en la Cartuja. Sea lo que sea, papeleta a resolver con vistas al futuro.