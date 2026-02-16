Colorines en la Campana

Ocupando sitio preferente, en el arcano de la fotografía de Semana Santa se encuentra el incunable del cuerpo de nazarenos de los Estudiantes al contraluz de Laraña en los ya lejanos cincuenta. Una foto del inolvidable Luis Arenas que combinaba sombras de cirios y capirotes sobre un pavimento de adoquines de Gerena. Todo en la foto tenía sabor, pero el adoquinado le daba a la foto una sobredosis de personalidad, pues sobresalía por encima de cuanto componía la instantánea. Bueno, pues ese momento sería imposible reflejarlo hoy, tras la obra de pavimentación realizada en la Campana. Imposible reflejar la realidad del adoquín gerenense tras la suerte de colores que proceden de las señalizaciones anteriores con predominio del amarillo para un resultado espantoso. Y la pregunta es si no hay manera de corregirlo limpiando el descomunal despropósito. Queda una larga Cuaresma para hacerlo, ¿será posible?