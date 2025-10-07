Descenso por la mínima

En España, la sesión comenzó con descensos pronunciados por las noticias del gobierno de Francia y el descenso de sus bancos, esa negatividad se fue reduciendo mientras avanzaba la sesión que finalizó con un descenso del 0,3%. En el plano empresarial, destacamos la subida de Solaria (7,2%) y Acciona Renovables (5,3%), además el sector de construcción y concesionarias cerró con subidas del 1%.

En Europa, Francia vio cómo otro primer ministro abandonaba el cargo, tras la dimisión de Sébastien Lecornu pocas horas después de formar un gabinete, debido a las presiones generalizadas, incluso desde dentro de la alianza de centro-derecha. La noticia fue una sorpresa, ya que su Gobierno debía avanzar en el proceso presupuestario. Los activos franceses se vendieron, con una caída de las acciones del CAC 40 de alrededor del 1,4% y de los bancos franceses de entre el 4% y el 5%, antes de recuperarse desde sus mínimos.

En EEUU, destacamos el acuerdo entre AMD y OpenAI, que provocó una subida del 28% de las acciones del diseñador de semiconductores y de todo el sector a excepción de Nvidia, su principal competidor, que caía un 0,5%. Al cierre europeo, el S&P 500 subía un 0,3% y el Nasdaq un 0,5%.