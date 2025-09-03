Descensos acelerados

Las bolsas europeas aceleraron ayer los descensos que iniciaron la semana pasada. Los temores sobre la senda fiscal de numerosos países han resurgido, con los bonos a 30 años en Reino Unido, Alemania y otros países reanudando su senda alcista. La consejera del BCE, Isabel Schnabel, declaró que puede ser necesario subir los tipos antes de lo que se piensa.

Destacaron el DAX alemán con un descenso de un 2,3% y el IBEX 35 que pierde un 1,6%, los dos índices con mayor rentabilidad desde comienzo de año. Por el contrario, el CAC 40 francés fue el más resiliente con un retroceso de un 0,7% gracias a las subidas de las compañías de lujo.

El retroceso en Europa de las últimas sesiones tiene características de una corrección técnica dentro del movimiento lateral en el que se mueve desde mayo. Una vez que el rally de agosto no fue capaz de superar la zona de resistencia, los inversores han ido tomando beneficios de forma selectiva hasta que el proceso se ha generalizado.

En EEUU de momento no se aprecia una presión vendedora significativa. El S&P 500 pierde un 2% desde sus máximos históricos del jueves, con los sectores con valoraciones más elevadas como Tecnología e Industria liderando las caídas.