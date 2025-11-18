España, a favor de querencia en la Cartuja

Treinta partidos oficiales sin perder avala la trayectoria de Luis De la Fuente al mando de la selección. Treinta partidos sin perder y una sobredosis de sangre fresca que ha hecho el efecto de un equipo memorable. Esta noche escenifica la Cartuja la despedida del equipo nacional de una fase de grupos modélica y lo hará ante una Turquía que sólo claudicó con España, pero con una goleada escandalosa como local.

Decíamos sobre el recital de España el sábado en Tiflis que De la Fuente ha logrado que prime el sentido coral sobre el individual de tal manera que lo mismo da que juegue quien juegue para ir sojuzgando rivales con una suficiencia insultante. Y, además, sorteando torticeras posturas como las de someter a un futbolista a unas pruebas médicas en vísperas de incorporarse al equipo de todos, quedando invalidado para dicho compromiso.

De nuevo, el equipo nacional en Sevilla, lugar donde se acuñó el concepto de jugador número doce adjudicado a su público y lo hace frente a la Turquía que adiestra Vincenzo Montella. Para la historia queda aquel derbi sevillano que dirigió cierta noche de Reyes y que tan feliz hizo a la hinchada rival.

Pero exceptuando el choque con España, el combinado otomano se ha convertido en el único que le pelea la clasificación. De nuevo, en un martes que se aventura lóbrego, España tiene en su mano celebrar en Sevilla su pase a un Mundial para el que ya se postula como favorito.