Francia provoca las caídas

Los principales índices europeos se contagiaron de las caídas en Francia y terminaron en negativo. El CAC 40 cayó un 1,7% y el Íbex 35 un 1,0%.

En Francia, la apuesta del primer ministro François Bayrou por conseguir apoyo para su plan de reducción de la deuda ha fracasado, solicitando una moción de confianza el 8 de septiembre. Esto ha traído de vuelta el miedo a un periodo de inestabilidad política y financiera. Los partidos de la oposición rechazan la propuesta.

Macron podría volver a nombrar a Bayrou, elegir un nuevo primer ministro, o disolver el Parlamento, lo que podría dar un nuevo impulso a la oposición.

En EEUU, el mercado está atento a los movimientos de Trump en cuanto al cumplimiento de mantener a la Reserva Federal como entidad independiente. Por otro lado, el secretario de Estado, Rubio, indicó a sus homólogos europeos maneras de enfrentar de manera diplomática el fin de la guerra de Ucrania.

En el mercado de renta fija estadounidense, los inversores ponderan que las presiones sobre los precios se agudizarían si Trump destituyese a la gobernadora de la Reserva Federal, Cook, por un responsable más inclinado a reducir los costes de financiación.