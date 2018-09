Entre las humedades y la salud

Los ancianos, las embarazadas y los niños son los más vulnerables a la hora de enfrentarse a un ambiente con humedades. Una de las claves para erradicar este problema de manera definitiva son los equipos combinados y trabajar con profesionales que actúen en todos los ámbitos. Proyectos como el de Miguel Ángel López, director general de Murprotec, disponen de tratamientos definitivos anti-humedad. Un trabajo que llevan realizando en toda Europa desde hace más de 60 años y aproximadamente 20 en España.

Existen muchas familias que no encuentran respuesta al por qué suelen tener procesos gripales muy a menudo. Dolencias que desembocan, en muchas ocasiones, en problemas respiratorios más graves como bronquitis o neumonías y agravan sus episodios asmáticos o reumáticos. En busca de respuestas visitan a todos los especialistas médicos posibles sin darse cuenta de que el causante, el enemigo silencioso que está empeorando la salud de la familia, no es otro que la propia casa si ésta tiene humedades.

Hay que recordar que las enfermedades respiratorias no se deben tratar como una enfermedad menor. Según datos de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (Separ), estas patologías se mantienen como tercera causa de muerte en España, con 46.812 muertes al año, lo que supone un 11,4% de las 410.611 defunciones que se registran anualmente, tal y como se refleja en los últimos datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística. Según indica el doctor Carlos A. Jiménez, presidente electo de Separ, la neumología aborda un creciente desafío con la mayor incidencia de las patologías respiratorias. "Además de una elevada mortalidad, las enfermedades respiratorias son un paradigma de cronicidad, y su incremento es constante", añade.

Estudios científicos han encontrado evidencias suficientes que relacionan diversas enfermedades con un ambiente húmedo. En concreto, la aparición de ácaros a causa de la humedad tiene una relación directa con el denominado Síndrome del Edificio Enfermo (SEE). La Organización Mundial de la Salud tipificó en los años 80 este síndrome y especificó, como causa principal, la mala calidad del aire del recinto, provocada por una mala ventilación y una temperatura y grado de humedad incorrectos. El SEE se trata de un conjunto de síntomas que padecen las personas que habitan o trabajan en un mismo edificio y que, desaparecen o se reducen cuando lo abandonan. Se estima que un 30 por ciento de los edificios de nueva construcción y rehabilitados padecen el SEE.

Las personas que viven en lugares con mala impermeabilización pueden llegar a padecer enfermedades graves como asma, bronquitis, alergias respiratorias, erupciones en la piel y afecciones de tipo reumático, que suelen empeorar si hay exceso de humedad ambiental. Además el exceso de agua en el ambiente favorece la aparición de ácaros, hongos y bacterias. Las humedades que se generan en los hogares afectan a la salud de las personas que viven en ellos. Por este motivo se deben buscar soluciones. Porque la salud es lo que importa. Es lo que hay. Seguro.