Íbex 14.000, ¿y ahora qué?

Ltras tocar los 60$, la cotización del barril de Brent llegó a rebotar un 10% después de que EEUU endureciera sus sanciones a las petroleras rusas y de noticias que apuntan a que India y China reducirán sus importaciones de energía de ese país para evitar aranceles aún mayores de la Administración Trump. Pero es improbable que estos movimientos eviten la sustancial sobreoferta de crudo provocada por los rápidos incrementos de producción de la OPEP, en un intento de recuperar cuota de mercado, deprimir los precios y desincentivar los proyectos de extracción en América y África. Con una demanda que frena su crecimiento conforme avanza la transición energética, se mantiene la perspectiva de que se acumulen inventarios y que el barril oscile un tiempo alrededor de los 60$.

Este abaratamiento de la energía ayudará a sostener la actividad económica, a contener la inflación y a que se sigan relajando las condiciones de financiación. Pero también limitará la generación de beneficios de las petroleras cotizadas y su capacidad para remunerar a los accionistas.

Aprovechando el rebote de este sector, surge otra oportunidad para rotar hacia las eléctricas, que están creciendo por el aumento de la demanda por la IA y con las inversiones en redes para interconectar las fuentes renovables y los centros de datos.