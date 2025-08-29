Cuándo se jodió España

Definitivamente esto se ha ido al carajo y cuando digo esto me refiero a un pobre país aún llamado España. Pasamos de aquello instituido por el sanchismo de que el escándalo de ayer se tapaba con el de hoy y así vemos cómo nuestra capacidad para asimilar la sorpresa es ilimitada. Se quema sin remisión la vieja piel de toro mientras los políticos culpan al rival sin que vaya en menoscabo de sus vacaciones pagadas por los contribuyentes. Las fronteras son permeables a la llegada multitudinaria de inmigrantes menores y no tan menores a los que ya no se sabe dónde cobijar. Braman todas las comunidades liberadas de PSOE y ponen pies en pared las que ni siquiera creen en la unidad de España. A todo esto ya son muchos casos de supervivientes en esa AP-4 que a cien por hora eludieron baches que son hijos de la falta de cuidado nacido cuando la abolición del peaje. ¿Y para qué hablar de los trenes incapaces de llegar a tiempo? O de la instaurada corrupción del mandarinato. ¿Alguna duda sobre todo esto?