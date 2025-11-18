Los mercados no remontan

Los principales índices europeos continuaron ayer descendiendo lastrados por los resultados empresariales y el escepticismo inversor sobre qué hará la Fed en su próxima reunión.

El IBEX 35 cerró con un descenso del 1,1%, siendo uno de los peores en Europa, y el Euro Stoxx 50 descendió un 0,8%, con el DAX alemán cosechando una caída del 1,1%.

En España, la jornada estuvo marcada por los resultados de Solaria y el anuncio de inversiones por 2.500 millones de euros, lo que hizo que las acciones de la compañía subieran un 15%.

En la parte negativa, destacamos a Inditex, que finalizó la sesión con un descenso del 3,4%, y al sector bancario, con descensos superiores al 1% de media.

En Europa, destacamos los descensos de Siemens, Adyen e Infineon. La parte positiva la puso el sector de utilities, con Enel e Iberdrola liderando las subidas del Euro Stoxx 50. En el plano empresarial, ayer conocimos que Novo Nordisk anunció que reducirá los precios directos al consumidor de su exitoso medicamento para la pérdida de peso Wegovy y su homólogo para la diabetes Ozempic de 499 a 349 dólares al mes para los pacientes que ya pagan en efectivo.