Miércoles en la Mezquita

Miércoles para el recuerdo con muchos sevillanos dispuestos a asistir a la vuelta del gran gurú del toreo. Tras casi un mes en el dique seco por la cornada de Pontevedra, José Antonio Morante vuelve a una actividad que se ha resentido por su ausencia. Y vuelve a liarse el capote de paseo en un lugar exótico, quizás el más exótico del orbe, ya que se trata de la única plaza en activo del continente africano. La plaza es la de Melilla, calificada como la Mezquita del toreo, un coso que no pudo inaugurar Manolete porque lo de Linares ocurrió cinco días antes. Una plaza hermosa que hoy recibe todo el foco de la actualidad taurina. Y como, además, estará acompañado de un torero como Juan Ortega, torero de culto con un considerable número de partidarios, pues los vuelos Málaga-Melilla irán bien surtidos de aficionados que beben en las fuentes del grandísimo Morante y que siempre aguardan lo mejor de Ortega. MIércoles 3 de septiembre de 2025, cita expectante en la Mezquita del toreo.