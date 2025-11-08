En Nervión, duelo de necesitados

Dos puntos arriba en la tabla, el Sevilla recibe a Osasuna con el estigma de no haberle ganado en los últimos cuatro años. Bajo el mando de Julen Lopetegui, aquel día ganó el Sevilla con goles de Diego Carlos y de Ocampos, dos pilares del excelente grupo que adiestraba el guipuzcoano. Y aunque agua pasada no mueve molino y lo de hoy es otra historia, lo cierto es que lo de esta tarde es un pleito entre necesitados.

Sevilla y Osasuna no atraviesan los mejores días de su historia, de ahí que la cita en este segundo sábado de noviembre aparezca ribeteado por la preocupación compartida. Y ambos se reparten cuitas en el sentido de no contar con elementos muy principales. Quizá la más espectacular sea la de Ante Budimir, esa máquina de hacer goles que tanto influye en los navarros. Como contrapeso, la baja de Isaac Romero, ariete que ejerce con estajanovismo el principio de la presión que predica Matías Almeyda.

Decimotercero frente a decimoquinto de la tabla se aventura un choque muy peleado. De siempre las colisiones entre blancos y rojillos no tuvo en lo versallesco su mayor seña de identidad y no se olvidan abruptos rifirrafes con Joaquín Caparrós, Cuco Ziganda... y Cristóbal Soria en la banda. Son otros los personajes que hogaño protagonizan esta ya clásica película y no parece que, de momento, vayan a peligrar sus respectivos mandamases. Pero lo de hoy es un duelo entre necesitados, parece que muy necesitados.