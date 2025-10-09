Ya no es creíble el error humano del árbitro

Esa especie de senado que es el Comité Técnico de Árbitros ha sido tajante aun a cuenta de llevar la contraria a la mayoría de opinantes. Han dictaminado que el penalti de Cornellá cuando el tiempo había pasado con creces estuvo correctamente pitado. Como para fiarse en el futuro de este remozado Comité tras la defenestración de Luis Medina Cantalejo. Aunque es vox populi que fue un error arbitral promovido por una decisión sectaria del VAR, sostenella y no enmendalla es al parecer la norma de este flamante consejo de expertos.

Y curiosamente, el hombre que llevó al error al árbitro fue un ciudadano que no se estrenaba, precisamente, en perjudicar al Betis. Su antecedente más clamoroso ocurrió hace justamente un año, 6 de octubre de 2024, en el derbi jugado en Nervión. Aquella tarde, también desde el VAR, instó a Martínez Munuera a que escudriñara en el área bética un lance que acabó con penalti de Diego Llorente.

Aquel penaltito decidió el derbi y ahora estuvo a punto de reincidir en el perjuicio a los verdiblancos, conque bien haría la dirigencia bética en mover cuantos hilos tenga a mano para que el ciudadano Valentín Pizarro Gómez, manchego adscrito al Colegio Madrileño, se mantenga lo más lejos posible del camino del Betis. Su reiterada parcialidad hace que la fiabilidad del colectivo se encuentre bajo mínimos. Esas actitudes desde la distancia impune del VAR hacen que cada vez se crea menos en el error humano.