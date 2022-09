En la ola buena

Todos quieren subirse a la ola buena. Y este verano esa ola fue, otra vez más y ya se ha perdido la cuenta, la selección española de baloncesto. Cuando nadie daba un duro por ellos, parafraseando a un don Manuel que marcó época en el Betis -ahora lo hace otro-, Sergio Scariolo hizo magia hace una semana y convirtió a un joven e inexperto grupo en campeón de Europa. Dos de los jugadores que se coronaron en Berlín, Rudy Fernández y Joel Parra, estuvieron en Sevilla, donde la afición los recibió con una ovación en homenaje a su gesta. Rodolfo, ese hombre pitado en todas las canchas del país. Lo que no consiga esta selección...

La ciudad se volcó con la Supercopa ACB. Al Palacio de los Deportes de San Pablo le hicieron un necesario lavado de cara. Lavado del gato para una instalación inaugurada allá por 1987 y que en 2022 sigue siendo el único gran pabellón de la ciudad. Pista nueva, fresquito gracias a la colocación, por fin, de un sistema de aire acondicionado, porque alguien pensó en su día que en la capital hispalense no hacía falta, y una mano de pintura por allí y por aquí. Hasta la próxima. No faltó nadie en el palco. Alguno con chaqueta, pero sin corbata, dando muestras de que el nuevo sistema de refrigeración funciona. Pero en Sevilla hay otras olas a las que, siendo iguales de buenas, pocos se suben.

Y es que el lleno de San Pablo se echa en falta en el día a día, en una Liga Endesa que arranca esta semana con el Betis Baloncesto de nuevo compitiendo en la élite nacional. Que sí, que esto ya no es el Caja ni es el equipo de todos los sevillanos. Que sí, que vestir de verdiblanco echa para atrás a casi la mitad de los potenciales seguidores. Que sí, que el club no pone todo su empeño en cuidar a la afición y que el equipo, de verdiblanco, ha perdido más de lo que ha ganado... Sí a todo, pero ver baloncesto de élite en Sevilla bien merece un esfuerzo. De todos. Que después, cuando no se tiene es cuando se echan de menos las cosas.