Panathinaikos-Betis, quien da primero...

Prima el presente en el fútbol y llega el partido más importante del curso para el Real Betis Balompié. El pasado ya pasó y del futuro ya veremos, por lo que este jueves cuaresmal amanece con el anuncio de un acontecimiento clave, el más clave de todos. Se anuncia en el Olímpico de Atenas el duelo entre Panathinaikos y Betis, entre Rafa Benítez y Manuel Pellegrini, todavía con Isco en el taller de reparaciones.

Y ocurre en el cénit de la temporada de los helenos coincidiendo con el pico más bajo de los verdiblancos. Y en el corazón del evento se ha colado la confirmación del inicio de la construcción del Nuevo Villamarín. Se trata de una noticia que obnubila todo lo demás, todo lo que no sea la cita de esta tarde en la cuna del movimiento olímpico.

Polariza la atención el enfrentamiento de dos clásicos de los banquillos españoles, Rafa Benítez y Manuel Pellegrini. Sin duda, un plus importantísimo que aliña este duelo continental entre el único equipo griego que libró una final europea y el reciente finalista de la Conference, entre un Panathinaikos en alza y un Betis que viene de dos tropiezos de local y un batacazo de visitante.

Afortunadamente, las rachas negativas no suelen alargarse bajo el mando de Pellegrini y como se aventura un equipo formado por los mejores del plantel, pues el optimismo aflora aunque sea con la cautela que nace de la responsabilidad. Primer asalto y quien da primero...