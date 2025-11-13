Pendulazos a la carta

Seguros podemos estar de que si la penicilina hubiese sido descubierta por un popular, los socialistas habrían puesto el grito en el cielo, lo mismo que si hubiera sido al revés. Lo que se le ocurra al rival deja de tener futuro en el mismo momento en que se le da la vuelta a la tortilla. Nada de lo que salga de la cabeza del enemigo político tiene razón de ser no más el descubridor pasa a formar parte de la nada leal oposición. Está ocurriendo en la vida pública un día sí y otro también, pues cuando no es la condena al ostracismo del premio taurino, de tan breve trayectoria, es cualquier otra idea del régimen anterior. Ahora se manda al desván el mapping, aquel invento que Zoido se sacó de la chistera para darle lustre a la Navidad y también para que, de camino, dejase de ser llamada solsticio de invierno. Hace justamente diez años ocurrió la abolición del mapping y el pendulazo del premio taurino, lo que duró lo que duró para que los padres del invento hayan vuelto a darle el sentido lógico en la cuna del toreo.