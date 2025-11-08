Procesión de alto voltaje

Dicen que viene el frío y la verdad es que ya va siendo hora, pero ayer se produjo una ola de calor en la Sevilla de siempre con especial incidencia en la zona de la Puerta Real, el Museo y San Vicente como antesala de la que hoy tendrá su repetición. Iba la hermosísima Virgen de las Aguas junto a su hijo en una procesión que nos alegraba las pajarillas del alma. Del Museo a la Catedral y retorno esta misma tarde en una procesión singularísima, llena de connotaciones que nos llevaban a un tiempo en que era ésta santo y seña en la identidad de una collación clave para la Semana Santa sevillana. Fue ayer un viernes lleno de sabor al conjuro de un Cristo expirando bajo la fronda de su plaza del Museo con su bellísima Madre velando su agonía a sus pies. Mucho se está hablando de la sobredosis de procesiones, que raro es el fin de semana que no se echa algún paso a la calle, pero qué hermosura ver ese pasaje del Cristo de la Expiración y Nuestra Señora de las Aguas juntos, como yendo de la mano.