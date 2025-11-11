¿Para cuándo San Martín?

Hasta que den las doce de la noche y la Cenicienta abandone el baile con un zapato menos será San Martín. Dice el sabio refranero que a cada cerdo le llega su San Martín, como sentencia fidedigna de que el tiempo pone a cada uno en su sitio. En este tiempo que sufrimos bien debiéramos desear que llegue ese día de San Martín en que se ponga en su sitio a los que han colocado a España en la encrucijada que vive. Farsa tras farsa y con un fugado de la Justicia moviendo los hilos a su antojo, el día a día en este pobre país aún llamado España es como una sucesión de farsas en la que el escándalo de hoy sólo durará hasta que surja el siguiente, que suele ser un día después. Vivimos un caldo de cultivo que se asemeja a lo que ocasionó la mayor tragedia del Siglo XX con una cruel guerra fratricida. Aquella crispación que acabó a tiros ya es real en nuestro día a día, la clase media está en extinción y la nación se ha dividido en buenos y malos, por lo que cabe preguntarse que para cuándo ese San Martín purificador.