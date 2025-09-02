Septiembre abre al alza

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron ayer un comportamiento alcista. El Eurostoxx 50 cerró con un ascenso del 0,29%, el CAC 40 francés un 0,05% y el DAX alemán subió un 0,57%.

En España, el Ibex se tomó un descanso, en una sesión con escasos movimientos donde destacamos las subidas de IAG (+2,9?%) y Rovi (+1,9?%), mientras que el lado negativo lo puso Solaria (–4,1%) impactado por la caída del sector de renovables tras los recortes en financiación de EEUU y Amadeus (–3,5?%) tras un descenso en el precio objetivo de Goldman Sachs debido a la incertidumbre macroeconómica en la demanda de viajes.

Las acciones europeas terminaron con ligeras ganancias, debido al alza en los valores de salud. Esto llega tras los datos favorables del fármaco Wegovy de Novo?Nordisk, que reduce el riesgo de eventos cardiovasculares en un 57?%. Las acciones de Novo?Nordisk ganaron un 1,8% y las de Zealand Pharma un 2,7%, a pesar de comenzar la sesión con subidas mayores. También destacaron las alzas en los sectores de defensa (BAE Systems, +1,9%) tras lograr un acuerdo importante y en energía (Ørsted, +3,5%) tras lograr el apoyo de Equinor en su ampliación de capital.