Si el calor se feminiza...

Pasarán los años, se renovará la nómina de habitantes, todo quedará en un rincón del arcano y se recordará aquel verano del puñetero 2025 por la calor. Cuando el calor se feminiza hay que tocarse la ropa y rezar cuanto se sepa. La calor es un grado más, o varios, que el calor, el simple calor que ocurre como algo natural en estas tierras. Pero la calor no tiene nada de natural, es un martirio que en este verano siguió y siguió como aquel conejito incansable que anunciaba las pilas alcalinas. En este dichoso verano, hasta el calor del membrillo, ese pegajoso y rico en moscas que llega de la mano de la vendimia, anda acobardado sin asomar la gaita temiendo que la calor se la vuele. Todo empezó hace ni se sabe, se recrudeció en julio y se vino arriba en agosto, que para eso es el mes de San Lorenzo, con la irrupción de un levante inmisericorde que no remitía y que convirtió esta tierra en sucursal de las calderas de Pedro Botero. Y es que cuando el calor toma nombre de mujer no hay quien la soporte.