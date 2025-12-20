¿Sonará la flauta en el avispero?

Sabatina muy preocupante así que den las nueve de la noche en la Castellana. Cada uno con su problema y sus urgencias para una lucha que se antoja desigual, pero en la que, fútbol es fútbol, nada habrá escrito hasta su conclusión. Dos equipos con sus particulares tribulaciones, ya que a uno se le va escapando el objetivo y el otro anda a machetazos por salir de la mediocridad en que ha sido instalado.

Real Madrid-Sevilla, otrora cartel de lujo y hoy pulso entre dos grandes que no viven sus mejores momentos. Uno llega recién defenestrado de la Copa y el otro tras haber pasado un quinario en Talavera. Nada que no se sepa, pero que no estaba en el programa de actos. Espera un Real Madrid que tiene a su entrenador en el ojo de un huracán inesperado. Todo gira en torno a la continuidad de un Xabi Alonso al que parece venirle grande el lujoso traje de dirigir al Realísimo.

La diferencia de puntos en que aventajaba al Barça fue dilapidándola en campos de polvareda y acrecentando el problema tras hincar la rodilla ante el City de Guardiola y, más humillante aún, frente al Celta. Ambos tropiezos ante la clientela propia presagian un avispero con nombre propio, Estadio Santiago Bernabéu. Y allí acude el Sevilla de Matías Almeyda después de tirar por tierra en Vitoria la euforia desatada ante un sparring llamado Real Oviedo. Será a las nueve de la noche de estas vísperas de Lotería. ¿Sonará la flauta para que el Gordo sea sevillista? Fútbol es fútbol.