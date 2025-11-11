Subidas generalizadas

Los principales índices subieron, ya que el Senado de EEUU impulsó un plan para poner fin al cierre gubernamental más largo de la historia. El Íbex 35 cerró con una subida del 1,8% y el Stoxx Europe 600 ascendió un 1,4%, su mejor cifra desde junio, y se acerca a su máximo del 29 de octubre.

Las acciones celebran la noticia de que en EEUU un grupo de demócratas moderados rompiera con los líderes de su partido y votara a favor de un acuerdo con la mayoría republicana para poner fin al cierre de 40 días del Gobierno. Sin embargo, el acuerdo no incluye el restablecimiento de los subsidios de Medicare, una demanda clave para los demócratas.

En EEUU, con la temporada de presentación de resultados del tercer trimestre casi terminada, los beneficios han aumentado a su ritmo más rápido en cuatro años, lo que mantiene el positivismo en la bolsa.

En España, ha publicado sus resultados trimestrales Almirall, con un crecimiento de las ventas de un 12,8% en los primeros 9 meses del año, impulsadas por su negocio de dermatología en Europa. Así, reitera su guía para 2025 de 230 millones de Ebitda. En el año ha invertido 100 millones ( 12,5% de sus ventas netas) para futuros medicamentos, como un anticuerpo monoclonal.