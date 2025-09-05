Tendencia al alza

Los principales índices bursátiles europeos tuvieron un comportamiento alcista durante la jornada. El Euro Stoxx 50 cerró con un ascenso del 0,4%, el CAC 40 francés perdió un 0,3% y el DAX alemán subió un 0,7%. El Íbex 35 finalizó liderando las subidas con un alza del 0,9%.

En España, el Íbex vuelve a las subidas tras los descensos al comienzo de la semana. Destacamos las subidas de Rovi (+2,8%), BBVA (+2,5%) y Grifols (+2,7%). El sector bancario cosechó las mayores subidas y continúa dominando el año.

La parte negativa la pusieron las utilities con descensos inferiores al 1%.

Las acciones europeas terminaron con ligeras ganancias, debido al alza en los valores tecnológicos, industriales y bancarios. Los peor parados fueron LVMH (-4,1%) y y Sanofi (-8,3%). Subrayamos la noticia de que la empresa danesa de renovables Ørsted, ha demando a la administración Trump en un intento por reactivar la construcción de su parque eólico marino en Nueva Inglaterra, casi terminado, que el Gobierno ha bloqueado. Este movimiento inicia lo que podría convertirse en una importante batalla legal sobre las recientes políticas dirigidas a la industria de renovables en Estados Unidos.