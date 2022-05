Los "tontos" de la tarifa regulada

Voy a partir de la base de que hay dos cosas que delego en profesionales desde que volé del nido paternal: la declaración de la renta y la contratación de los servicios como internet, el móvil o la luz. Llámenme perezoso o indocumentado, pero es lo que hay.

Tanto es así que cuando el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, llamó tontos a los que aún tienen contratada la tarifa regulada de electricidad, tuve que ir a buscar una factura y ver si estaba entre los engañados consumidores según el criterio de Galán y tenía contratada la tarifa PVPC.

Porque lo cierto es que delante de una factura de electricidad, la amplia mayoría somos tontos. No entendemos ni jota de lo que allí se nos describe, pero eso para otro día.

Mi factura de la luz no es de la de los "tontos", pero viendo el histórico de lo que he pagado y no quedándome solo con el último mes, sí he comprobado que el tonto he sido yo porque en todo 2021 habría pagado menos por la electricidad con la tarifa regulada.

Luego, tirando de estadísticas, vi que casi 11 millones de españoles (10,7) están incluidos en ese "cariñoso" apelativo que les dedicó el presidente eléctrico, tres millones de ellos con esa tarifa regulada en Iberdrola. Casi 11 millones de hogares entre los que están aquellas familias a las que más falta les hace reducir gastos porque no pueden hacer frente a todo. Le quedó el comentario precioso, señor presidente.

Ya emitieron un comunicado pidiendo disculpas por la frase dicha en un ambiente coloquial (a mí me parecía el acto más un foro que la barra de un bar, pero...) y admitiendo que no quisieron "zaherir" (literal) a ningún consumidor.

Ni me quiero referir a los que allí presentes le rieron la "frase coloquial" al señor Galán. Está claro que en este país hay gente que se cree que puede hacer o decir lo que quiera que le va a salir gratis.

Que Galán si que no tiene un pelo de tonto lo demuestran los resultados de su compañía en plena crisis energética, obteniendo un beneficio récord. La friolera de casi 4.000 millones de euros en 2021, un 8% más que el año anterior registró Iberdrola, lo que al señor presidente de esta su compañía eléctrica le supuso cobrar 13,2 millones de euros. Ni un euro de tonto, oiga.