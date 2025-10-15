Ver a España es una delicia

Nueva lección supremacista de la selección nacional en una especie de acoso que suele acabar en el derribo de un contrario hundido ante su portero y una vez más la sensación de que no hace buena la cantidad de veces que se pone de gol. Anoche nuevamente apabulló a un rival sensiblemente incapacitado para darle algo que hacer a la defensa española. Y si hay algún pero podíamos anotar la ausencia de extremos que hubieran forzado a los búlgaros a defender un campo más ancho.

Pero bien está lo que bien acaba y con el equipo que ha modelado Luis De la Fuente suele acabarse bien cuanto tiene por delante. Camino de batir un puñado de marcas a sus órdenes, el equipo tiene grabada en la memoria cómo ha de comportarse. Se ha demostrado en estos dos últimos partidos con las ausencias de Lamine y de Nico. Anoche, incluso sin extremos natos, pero la lección la tienen tan bien aprendida que las bajas no se notan.

Anoche, un 4-0 que debió ser mucho más amplio y lo cierto es que las perspectivas de cara al Mundial son muy ilusionantes. Con el copo de puntos librados en esta fase de clasificación, las perspectivas no pueden ser mejores. Anoche y nuevamente bajo la voz del excepcional Pedri y con la eficacia goleadora de Merino, la cosa discurrió como cuesta abajo, sin un minuto para la preocupación. El paso de oca camino a Norteamérica 2026 se mantiene y ver a este equipo es una delicia.