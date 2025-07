Un verano para el optimismo

Estamos en un punto ideal para la catarsis y en el Betis se galopa desenfrenadamente a la búsqueda de un tiempo definitivamente mejor. Todo con Antony convertido en ese árbol que no deja ver el bosque pero que se está soslayando de forma certera por los encargados de que la obra llegue a buen fin. Y en este estado de cosas, esas operaciones retorno que tendrían la guinda en la vuelta de Ceballos. Se trata, sin embargo, de una guinda que se mantiene lejos del alcance del Betis. Afortunadamente, el ritmo que el club lleva en esta ventana estival no se está viendo alterado y tanto Antony como Ceballos no están aminorando dicho ritmo.

Es más, tacita a tacita, el tiempo de trasvases parece resultar muy positivo y en cuanto a esas operaciones retorno se manifiestan como ciertamente rentables y sólo a expensas de que en el campo se vean de la misma manera. Si Pau López y Junior dan lo que dieron en aquel curso 18-19 de tan fausto recuerdo se podría cantar bingo sin ningún tipo de reparo.

Ítem más, la decisión de mirar una rentabilidad que a veces no va a compás con el rendimiento tiene sus riesgos y, por supuesto, sus ventajas. Y dentro de fichar a jóvenes que se vayan curtiendo ya tuvo un mal precedente en el mexicano Laínez. Con él nunca pudo el Betis contentarse ni económica ni deportivamente. Y con el tiempo cabalgando inexorable hacia la cita de Elche, la realidad es que todo pinta a que el verano apunta a productivo. A ver qué pasa.