Una visión grandiosa

Espectáculo habemus así que caiga la tarde y el sol vaya huyendo hacia la cornisa. Espectáculo grandioso y gratuito, que ya se sabe que lo gratis, cueste lo que cueste. Así como hace unos días, la Madre Naturaleza nos regalaba la maravillosa visión de una lluvia de estrellas que atiende por el nombre de Perseidas, lo de este domingo es uno de esos regalos que los aficionados a la fotografía aceptan entusiasmados. Se trata de un eclipse lunar total en el que la Luna aparece de un rojo rutilante. El motivo, la interposición de la Tierra entre la Luna y el Sol para bloquear la luz del astro rey y teñirse la Luna para aparecer como tintada de sangre. Y como con la lluvia de estrellas se recomienda presenciarla lejos de cualquier contaminación lumínica. Anuncian los expertos cierta nubosidad en la atardecida de este primer domingo septembrino, que menguaría el efecto sanguinolento de esa novia de románticos que es la Luna.