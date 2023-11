En el Londres de Peter Ayckroid coinciden ahora la feliz embajada de la Junta de Andalucía y la mohína comitiva del Sevilla FC. Alegría y tristeza, haz y envés de la vida. Los primeros asisten a la World Travel Market, una de las grandes citas de ese pandémico negociado llamado turismo. Los segundos llegan junto al antiguo Highbury con su alicaído fútbol para certificar ante el Arsenal que casi dejará de ser equipo Champions. La corte de San Telmo presenta las bondades de Andalucía justo donde el ecologismo fanático ha atacado La venus del espejo del sevillano Velázquez. Nuestro sur más edénico se vende y se muestra como la otra Tierra Prometida, alternativa al bíblico y sangriento turbión de Israel. El presidente Moreno y su áulico consejero Arturo Bernal andan felicísimos porque Andalucía ha alcanzado la marca histórica de turistas en verano (12,04 millones). Moreno ha expresado su deseo de batir la cifra ya mítica de los 32 millones este 2023. La alegría de la Junta contrasta, pues, con el rastro de penitentes con cruz que a buen seguro dejará el Sevilla FC en el corazón anglicano de Inglaterra.

Coincide la World Travel Market con el logrado spot de promoción Andalusian Crush que presentó el áulico consejero. Quien no ha visto el spot es que ha alcanzado el mantra ajeno al rebumbio del mundo. Se escucha la voz gutural de Peter Dinklage (el Tyron de Juego de tronos). Suena la kinkidelia musical de Califato ¾ con las cornetas y tambores de Critto de la Nabaha (homenaje al llorado Sergio Larrinaga). Un vistoso meteorito de imágenes refunda la idea estanca asociada al sur y a su arrebatado duende creativo. El spot se deja ver tropecientas veces. El consejero Bernal ha dicho que busca atraer a turistas de la generación Z (en redes, el concepto crush, muy de los Z, se asocia al flechazo amoroso y de ahí este Andalusian Crush). El colega Carlos Mármol ha criticado su efectismo por disfrazar los males endémicos de Andalucía (entre otros su “tribalismo rociero” como way of life existencial). 85 millones ha costado el centrifugado de imagen de Andalusian Crush. Según Mármol, no llega ni a un tercio de lo invertido en 2022 en bibliotecas andaluzas (¿por qué llamar bibliotecas a lo que no son más que salas de estudio para estudiantes y opositores de piel macilenta?).

El periodismo, ay, no deja de incordiar, dirá el consejero. Y justo ahora que llega el evento medio choni y medio glamuroso de los Grammy Latinos en Sevilla. Todo sea por llegar a la invasión de los 32 millones de turistas. Y que le den al “menos es más” de Van der Rohe.