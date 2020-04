Europa de chiste (de humor negro, claro). Advirtiendo del colapso de la UE si no se crea un fondo de rescate europeo para superar las consecuencias de la crisis del coronavirus, Macron ha dicho: "Si no podemos hacerlo hoy les digo que los populistas ganarán: hoy, mañana, pasado mañana, en Italia, en España, quizá en Francia y en otros lugares". ¿Este hombre no lee la prensa, no sigue los resultados electorales europeos, ignora quiénes gobiernan sus países vecinos? Los populistas no ganarán hoy, mañana o pasado en Italia, monsieur Macron, lo hacen desde hace tiempo: populistas fueron los partidos más votados en 2001 (Forza Italia de Berlusconi), 2088 (Il Popolo della Libertá), 2013 (M5S de Beppe Grillo) y 2018 (M5S de Luigi di Maio). Los populistas no ganarán hoy, mañana o pasado en el Reino Unido: ganaron el catastrófico referéndum del Brexit y gobierna el populista bajo máscara conservadora Boris Johnson. Los populistas no ganarán hoy, mañana o pasado mañana en España: el PSOE de Sánchez -lo digo así para hacer justicia a un partido centenario que atraviesa el peor momento de su historia- ha dado a Unidas Podemos una vicepresidencia y cuatro ministerios, mientras Vox se ha convertido en tercera fuerza política y el PP se ha apoyado en sus votos o ha pactado con ellos. El populismo de izquierda o derecha no ganará: está ganando, gobierna, toma decisiones y si la UE sigue por este camino seguirá creciendo incluso en los antiguos paraísos socialdemócratas.

Europa de chiste (de humor negro, claro). Ursula von der Leyen ha dicho ante la Eurocámara: "Es justo que Europa en su conjunto ofrezca una sincera disculpa a Italia". ¿Cómo se ofrece una sincera disculpa a más de 23.000 muertos? Los muertos son obstinados, señora, y rencorosos: no aceptan las disculpas. Se quedan callados, fríos y sordos, enterrados o incinerados. Las disculpas no les devuelven la vida. Están muertos para siempre. Tan muertos como el Miguelón de Atapuerca. No valen las disculpas de esta UE necesaria, más necesaria que nunca, pero torpe, más torpe que nunca, y egoísta, más egoísta que nunca, que parece empeñada en dar argumentos a los eurófobos populistas de izquierda o derecha que están aquí para quedarse. Y ojo, las crisis los alimentan: la Primera Guerra Mundial y la crisis del 29 incubaron los huevos de las serpientes comunista (1917), fascista (1922) y nazi (1933).