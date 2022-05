Fiesta grande sin día festivo

Está escrito en la Crónica General de Alfonso X. Tal día como hoy, hace 770 años, "vino la ora en que el sancto rey [Fernando] de finar ovo, et fue conplido el termino de la su vida, et que era llegada la ora de la durable mas de la antoiante que poco dura, et yr al de la sancta claridat que nunca fallesge". Pidió al obispo Remondo que le trajera a "su Salvador, que es el cuerpo de Dios" haciendo, para recibir la comunión, "una muy maravillosa cosa de grant omildat": dejó el lecho y "fizo tirar de si los pannos reales que vestie" para revestirse con un sayal y una soga de esparto, pidió ayuda para arrodillarse y "llorando muy fuerte de los oios, et culpándose mucho de los sus pecados (…) recibió el cuerpo sancto de Dios de mano del dicho arzobispo don Raymundo de Sevilla". Tras ello se dirigió a su heredero, Alfonso, diciéndole: "Punna en fazer bien et ser bueno, ca bien as con que. Sennor te dexo de toda la tierra de la mar acá… Sy la en este estado en que te la yo dexo la sopieres guardar, eres tan buen rey commo yo; et sy ganares por ti mas, eres meior que yo; et si desto menguas, non eres tan bueno commo yo".

Cuando "la ora entendió que era llegada (…) dando grandes gracias et grandes loores a nuestro Sennor Jhesu Cristo" pidió la vela "que todo cristiano deve tener en mano al su finamiento" y dijo: "Sennor, disteme regno que non avia et onrra et poder que yo non meresi; disteme vida, esta non durable, quanto fue tu plazer. Sennor, gracias te do, rendóte et entregóte el regno que me diste, et ofrezco te la mi alma... Desnudo sali del vientre de mi madre que era la tierra et desnuyo me ofresco a ella….".

Dice la crónica: "¿Qui podrie dezir nin contar la maravilla de los grandes llantos que por este sancto et noble et bienaventurado rey don Fernando fueron fechos por Sevilla…? Las maravillas de los llantos que las gentes de la ciudat fazien, non es omne que lo podiese contar. Esto fue en treynta dias del mes de mayo… El sábado, tercero dia después que el su finamiento fue, lo metieron en la noble yglesia de sancta Maria de Sevilla".

Le quitaron su día festivo absurdamente. Fernando III es a Sevilla, tras devolverla a Europa y a la cristiandad, lo que el 4 de julio a Estados Unidos o el 14 de julio a Francia: el origen más conectado con su presente. Pero la historia estorba. Y para colmo de males es santo y el patrón de la ciudad. ¡Toca madera laicista!