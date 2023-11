Construir un segundo gobierno de coalición bragado -de los más jóvenes de la democracia, con más mujeres que hombres sin que ya sea noticia, cuatro vicepresidentas y más ministros afiliados al PSOE que con Zapatero o González- es un primer paso pero puede resultar insuficiente. Esta legislatura la acción estará en el parlamento más que en el Gobierno. El Congreso requiere de esgrima fina y de hachazos porque lo que viene es menudo. La mayoría de gobierno esta cosida por las exigencias de los pactos y en frágil equilibrio por la necesidad de retener todos los votos, cada uno de su padre y de su madre e hijo de sus propias circunstancias, frente un bloque de 171 diputados de PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro que difícilmente se agrietará frente al sanchismo, su Leviatán. Aunque ese bloque también tendrá sus pruebas de fuego: posiblemente el 18 de febrero se celebrarán elecciones en Galicia. El PP ya le ha pedido a Vox que no presente candidaturas para no diluir el voto y tratar de mantener la mayoría absoluta. Las derechas van a tener sus propios meneos.

El relevo en este ministerio tiene su aquel. La salida de Irene Montero y la entrada de Ana Redondo, una doctora de derecho constitucional procedente de la cantera del Ayuntamiento de Valladolid, una desconocida en la política nacional y sin marcas en el espinoso asunto feminista, puede contribuir a bajar el curso del río. La factura del feminismo de la mano de Podemos devino en crisis política y en fractura. Por un lado quedó el feminismo histórico apalancado sobre la vindicación de los derechos de las mujeres y por el otro el feminismo partidario de ampliar el espectro, incluyendo a los trans. Para el PSOE era vital recuperar este espacio y sobre todo no inducir en la sociedad debates complejos a las bravas, sin importar si la sociedad está informada y madura para encarar debates como el cambio de sexo de los menores por una falta de identificación emocional con su sexo de nacimiento, el género fluido, el no binarismo o la teoría Queer. Hay mil formas de hacer las cosas y después está la forma de Montero: al choque con todo el mundo. El problema para el PSOE es que la oposición vendrá ahora desde la calle y será implacable porque Podemos convierte las discrepancias en traición. Montero lo dejó claro en su despedida como ministra. Hasta para despedirse hay que saber. Esa queja lastimera del “Pedro Sánchez y Yolanda nos han echado” suena más patética que reivindicativa. Pues claro que las han echado. Es política, e igual que te ponen te quitan, con los mismos criterios y los mismos méritos. Salvo que Montero y Belarra tengan una oposición publica aprobada para la plaza de ministras y crean que la posición es de su propiedad. De momento, han salido todos, todas y todes del ministerio. Retorno a las pancartas.

La apuesta por Ángel Víctor Torres como ministro de política territorial y memoria democrática es una repuesta a la necesidad de entablar un diálogo casi imposible con las instituciones gobernadas por el PP, que controla la presidencia de once comunidades autónomas, además de las ciudades de Ceuta y Melilla. El PSOE preside tres; el PNV, el País Vasco; ERC, Cataluña; y Coalición Canaria las islas. El mapa no puede ser más desfavorable para el Gobierno. A cada avance en las cesiones a los independentistas le corresponderá una arremetida coral desde el resto de comunidades. A Torres, un político que ha ganado las autonómicas y las elecciones generales de julio en Canarias, se le reconoce buen talante, afán dialogante y goza de la simpatía de muchos ciudadanos allende las fronteras partidistas. Otros sostienen que es políticamente irrelevante. Con María Jesús Montero, que controla la caja, le toca bajar las inflamaciones y, en el mejor de los casos, llegar a algún acuerdo para un nuevo modelo de financiación, que lleva casi diez años caducado y con un sistema de reparto pactado entre PSOE y ERC en 2019 que ha restado fondos a Andalucía, Valencia y Murcia. PP y PSOE, pese a todo, han sido incapaces de pactar su reforma. Ahora, con once comunidades bajo su control, el PP podría tirar del carro pero es este un asunto tan alambicado que incluso entre las propias comunidades populares discrepan respecto a las variables que deben marcar la reforma del sistema. Sería una sorpresa que se tejiera un acuerdo de esa trascendencia en la legislatura de la gran tormenta.

No es descartable que pudiera hacerse Montero con la cartera de Economía si Nadia Calviño termina saliendo hacia el Banco Europeo de Inversiones, aunque también podría gestionarla José Luis Escrivá, al que acaban de pelar dejándolo solo como ministro para la Transformación Digital, y quien en todo caso quedaría bajo la égida de Montero, más ortodoxa y política que Escrivá, que sigue siendo un poco verso suelto en el Ejecutivo. Teresa Rivera, José Manuel Albares, Margarita Robles o Luis Planas siempre parecieron fijos en el puesto. Más sorpresiva es la continuidad de Marlaska en Interior, a quien se daba por amortizado hace meses. Como están las cosas y como se van a poner, igual no procedía un relevo en esa cartera, controlada por un ministro que al menos ya sabe lo que tiene entre manos.

EL nuevo Gobierno de España tiene más mecha, es más aguerrido, internamente más compacto, pero afronta más incertidumbres que el anterior, tiene menos margen en todos los ámbitos y nace -aunque en esto no se distingue demasiado del anterior- marcado por el ruido, el acoso y el fuego. Como se intuía, Pedro Sánchez ha confeccionado un Ejecutivo muy en clave de circunstancias. No es exactamente una alineación intercambiable con cualquier otra legislatura porque está diseñada para responder al triple reto que ha de salvar con éxito para que el mandato que recién ha comenzado dure lo más posible. La aceleración centrípeta hacia el presidente y su gobierno provendrá de tres frentes: el apretón permanente de sus socios de investidura; desde la derecha y la ultraderecha; y desde el banco en el que se sientan los cinco diputados de Podemos, expulsados de cualquier poder por la líder de Sumar, Yolanda Díaz, a la vez vicepresidenta segunda del Gobierno de España, y por Sánchez.

Breverías

El rostro serio del Rey

Desde luego no pareció un festival del humor. El rostro circunspecto de Felipe VI se ha convertido en el nuevo objetivo de los arúspices supuestamente especializados en la Casa Real. La deducción que hacen los contrarios al gobierno de Sánchez es que el Rey no solo expresaba su malestar porque el líder socialista renueve la presidencia sino que anticipa su incomodidad pensando en el día que tendrá rubricar la amnistía. Las interpretaciones no puede evitarlas, pero los consejos y presiones que le están llegando respecto a no firmar la ley, sí son evitables. Solo tiene que recordar qué le exige la Constitución como Jefe del Estado. ¿Y si en realidad el rostro serio de don Felipe lo que quiso expresar es lo que le dijo Estanislao Figueres, presidente del Gobierno de la Primer república, a sus ministros, aquel "estoy hasta los cojones de todos nosotros"?

La izquierda de Madrid, en la noria

La salida de Mónica García como jefa de la oposición en la Asamblea de Madrid camino del Ministerio de Sanidad volverá a demostrar que si no se consolidan las carreras políticas nunca llega el éxito. Médica y defensora a ultranza de la sanidad pública, es lógico que le estimule dirigir el ministerio. Se lleva en el paquete a Javier Padilla, su número dos e igualmente médico de profesión. Pero ese salir corriendo dejando al frente a Manuela Bergerot, la numero tres, una política sin perfil notable ni trayectoria pública, deja a Más Madrid en franca debilidad y le da una oportunidad de oro al PSOE, con Juan Lobato, para posicionarse como referencia en la izquierda madrileña, además de un respiro a Ayuso. De ministro, "aunque sea de la marina", como cuentan –es posible que apócrifamente– que le dijo Companys a Azaña.

78 años, 88 euros de deuda, a la calle

La presión vecinal y de colectivos ciudadanos ha evitado esta semana el desahucio de una vecina del Barrio Gótico de Barcelona. Blanca Espinosa, de 78 años, quien lleva viviendo en la vivienda 55 años. Tenía una deuda de 88 euros con la casera –que adquirió el edificio para dedicarlo a alquileres turísticos– por una obra en su vivienda. Al margen de la ignominia que supone dejar en la calle a una persona de 78 años por 88 euros –que ya abonó– la pregunta es: ¿Si el Gobierno extendió hasta finales de este año la suspensión de los desahucios para proteger los hogares vulnerables por qué fue necesaria la intervención de los colectivos y vecinos evitando que las sacaran de su casa? De nada vale aprobar leyes si no hay medios para hacerlas cumplir. Obvio.

Franganillo, fichaje de un periodista

El fichaje de Carlos Franganillo por Mediaset es el paradigma de cómo entendemos hoy el periodismo. Es un periodista irreprochable, con sólida trayectoria y que ha sabido encarnar a la perfección el espíritu de lo que se espera de los profesionales de una televisión pública ¿De las privadas no? En definitiva, que han fichado a un periodista como la gran operación del siglo –que para Mediaset lo es, sin duda– básicamente porque es un periodista que hace bien su trabajo como periodista, una rareza. Celebramos, y el mercado paga, lo que debería un rol profesional estándar y extendido. Desacostumbrados que estamos. Y muy lejos de aquel director de la BBC que durante la guerra contra Argentina recordó en una nota interna a todo el personal que “la BBC no tiene barcos en Las Malvinas” después de que un reportero llamara “nuestros barcos” a los buques británicos que desembarcaban en aquellas islas remotas.